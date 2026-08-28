Galaxy S26 Ultra'nın Sevilen Özelliği, Yeni Xiaomi Modelinde de Olabilir

Samsung Galaxy S26 Ultra, 25 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen Galaxy Unpacked 2026 etkinliğinde tanıtıldı. Yeni akıllı telefon son derece güçlü işlemci ile geldi. Kamerası da dahil olmak üzere birçok detayı ile ön plana çıktı ama tüm bunların ötesinde epey konuşulmasına sebep olan bir özellik de içeriyor: Privacy Display.

Daha telefon çıkmadan bu kadar çok konuşulmaya başlanmasının arkasındaki bu kritik özelliğin şimdi de Xiaomi'nin yeni çıkacak bir modelinde yer alacağı ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde yeni Xiaomi kullanıcılarının da bu özellikten faydalanmaya başlayacağı öngörülüyor.

Privacy Display Hangi Xiaomi Modellerde Olacak?

Xiaomi'nin yeni privacy display özelliği, global sürümde tespit edildi. Tam olarak hangi Xiaomi akıllı telefonlarında olacağı belirtilmedi fakat yakın zamanda çıkacak bir amiral gemisi modelde olabileceği ifade edildi. Şu anki en güçlü adayın Xiaomi 18 Pro olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki bu bilgiler henüz Xiaomi tarafından doğrulanmadı.

Resmî olarak duyurulmaması, bu özelliğin henüz ilgili Xiaomi modellerine geleceğinin netlik kazanmadığını gösteriyor. Dahası, bu tür özellikler geliştirilme aşamasında olsa bile ileride planlarda aksaklık yaşanma ihtimali vardır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise marka zaten hiç duyurmadığı bu özellikten vazgeçebilir.

Privacy Display Nasıl Çalışıyor?

Privacy display özelliği, klasik hayalet ekran koruyucuları gibi sonradan ekrana takılmıyor. Bunun yerine doğrudan ekrana entegre edilerek çalışıyor. Normalde ışık geniş açılara yayıldığı için hem siz hem de yanınızdaki kişi ekranı görebilirken privacy display etkinleştirildiğinde ışık doğrudan karşıya yönlendiriliyor. Siz net şekilde görüyorsunuz ama o sırada ekran yandan bakan kişiye karanlık görünüyor. O kadar karanlık ki ekrandaki içeriği hiçbir şekilde inceleyemiyor.

Samsung, bunu Galaxy S26 Ultra'da donanım bazlı çözümle yaptı. Ekranda ışığı farklı açılarda dağıtan iki farklı piksel yapısı mevcut. Privacy Display etkinleştirildiğinde geniş açılı görünür olmasını sağlayan pikseller azaltılıyor ve dar açılı pikseller ağırlıkta olmaya başlıyor. Ayrıca Black Matrix yapısını da kullanarak ışığın yönünü piksel seviyeside kontrol ediyor.

Privacy Display mi, Hayalet Ekran Koruyucu mu Daha İyi?

Özellik Privacy Display Hayalet Ekran Koruyucu Görüntü Daha net. Biraz bulanık veya karanlık olabiliyor. Ekran Parlaklığı Daha iyi koruyor. Genellikle daha düşük oluyor. Ekran Kalitesi Daha iyi. Film kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Dokunmatik Normal. Kalitesine göre dokunmatik olumsuz etkilenebilir. Sonradan Takılabilir Mümkün değil. Mümkün. Herhangi Zamanda Açılıp Kapanabilir Mümkün. Mümkün değil. Koruyucunun çıkarılması ile uğraşılması gerekir.

Privacy Display kesinlikle hayalet ekran koruyucuya kıyasla daha avantajlı. Görüntü çok daha net, ekran parlaklığı daha iyi korunuyor, dokunmatikte sorun olmuyor, ekran kalitesi korunuyor. Her şeyden önemlisi, bunu sadece istediğiniz zaman etkinleştirebilmeniz bile başlı başına ciddi bir artı.

Editörün Yorumu

Bunun Xiaomi kullanıcıları tarafından çok iyi karşılanacak bir özellik olduğunu düşünüyorum. Tabii, ben Privacy Display'in sadece belirli modellere özel olmasını değil, tüm akıllı telefonlarla birlikte gelen özellik olmasını isterim. Sadece Samsung ya da Xiaomi değil, diğer markalar da aynı şekilde bunu benimsemeli. Günlük hayatta son derece kullanışlı bir özellik. Dilediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz ve mahremiyetiniz tamamen sizin kontrolünüzde oluyor.