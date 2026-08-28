8 Oyun Çıktığı Gün Game Pass'e Eklenecek! Açık Dünya, Aksiyon ve Dahası

Microsoft, Game Pass abonelerini yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. Şirket, çıktığı gün itibarıyla Game Pass'te yerini alacak olan 8 yeni oyunu açıkladı. Bu yapımlar tek bir türe ait olmasa da genel olarak hayatta kalma, korku, aksiyon ve co-op ağırlıklı olduğu söylenebilir.

Game Pass'e Çıktığı Gün Hangi Oyunlar Eklenecek?

Oyun Adı Game Pass'e Ekleneceği Tarih Neon Abyss 2 2026'nın sonbaharı Terrible Lizards 29 Ekim 2026 Dumpster Gang Aralık 2026 The Seance of Blake Manor 7 Ekim 2026 Son of Thanjai 2027'nin ilkbaharı Holstin 2027 What Goes Up 2026 Militsioner 2027

Game Pass'e çıkışını gerçekleştirdiği ilk gün eklenecek oyunlardan bazıları şu an erken erişimde. Yakında tam sürümleri yayınlanacak ve eksiksiz bir oyun deneyimi sunacaklar. Hâlihazırda bir Game Pass aboneliği olanlar ise ekstra bir ücret ödemeden tüm bu yapımlara belirtilen tarihlere erişebilecek.

Neon Abyss 2 Nasıl Bir Oyun?

Roguelike oyunları arasında konumlanan Neon Abyss 2, büyük ölçüde ilk oyuna bağlı kalıyor. Sadece biraz daha hızlı bir oynanışa sahip oluyorsunuz. Bir bölümde ateş ederek ilerlerken başka bir bölümdeyse yakın dövüş silahlarına güveniyorsunuz. Roguelike türüne sahip bir yapım olduğu için silah ve eşya seçenekleri sürekli değişiyor. O yüzden hep aynı yönteme bağlı kalmak gibi bir zorunluluğunuz yok.

Oyunun en büyük yeniliklerinden birinin 4 kişiye kadar co-op desteği sunması olabilir. Üç arkadaşınızla birlikte oyuna girip farklı odalarda aynı anda ilerlemeniz mümkün. Bu sayede haritayı daha hızlı şekilde temizleyip gizli yerleri bulabiliyorsunuz. Her oyuncunun farklı bir karakter ve eşya kullanması da takımın çok daha çeşitliliğe sahip olmasına olanak tanıyor.

Terrible Lizards Nasıl Bir Oyun?

Korku oyunları arasında yer alan Terrible Lizards, sizi 1992 yılına götürüyor. Oyunda Dalton Dino adı verilen bir parka gidiyorsunuz. Arabanız bozulunca başka bir seçeneğiz kalmıyor, bu terk edilmiş yere giriyorsunuz. Etrafta kimseler yok. Sadece telefondan gelen bir ses var ve sizden kayıp bir çocuğu bulmanızı istiyor.

Terk edilmiş yeri dolaşırken kasetler, notlar ve kayıtlar buluyorsunuz. Bunları kullanarak parkta neler yaşandığını anlamaya çalışıyorsunuz. Size hikâyeyi altın tepside sunmak yerine çevredeki eşyaları kullanıyor. O yüzden çevreye dikkat ederek ilerlemek kritik önem taşıyor. Oyunda düşmanları alt etmeye çalışmıyorsunuz, onlardan kaçıyorsunuz. Koşup hayatta kalmaya çalışmaktan başka bir seçeneğiniz bulunmuyor.

Dumpster Gang Nasıl Bir Oyun?

Dumpster Gang, dört oyuncuya kadar oynanan bir co-op oyunu. Her oyuncu, rakunları kontrol ediyor. Görevleri tamamlamaya, bulabildiğiniz kadar eşya toplamaya ve yakalanmadan kaçmaya çalışıyorsunuz. Çöp kutularını karıştırabiliyor, yiyecekleri götürebiliyor ve etrafta değerli bulduğunuz her şeyi toplayabiliyorsunuz.

Oyun oldukça hareketli. Koşabiliyor, duvarlara tırmanabiliyor, havalandırmadan geçebiliyorsunuz. Neredeyse hemen hemen her nesneyi almak, fırlatmak ya da kırmak mümkün. Bunlar sadece rekor değil, görevleri tamamlamak ya da ulaşması zor yerlere gitmek için bunları kullanmanız gerekebiliyor.

Her ne kadar co-op oyunu olsa da arkadaşlarınızla oynamak zorunda değilsiniz. Tek başınıza oynamanızı da mümkün kılıyor. Eğer co-op oynamayı seçerseniz bazı görevlerde ağır eşyaları birlikte taşımanız gerekebiliyor. Benzer şekilde bulmacalar için de kafa kafaya verip beyin fırtınası yapmak zorunda kalabiliyorsunuz.

The Seance of Blake Manor Nasıl Bir Oyun?

The Seance of Blake Manor, 1897 yılında geçiyor. Özel dedektifi yönetiyorsunuz. Bir malikaneye gidip burada Evelyn adlı kaybolan bir insanı bulmaya çalışıyorsunuz. Ne var ki malikaneden içeri ilk adımınızı atar atmaz anlıyorsunuz ki her şey göründüğü kadar basit değil. Dünyanın farklı yerlerinden gelen gizemciler, Hallow's Eve gecesinde büyük bir seans hazırlığı yapıyor. Diğer tarafla aradaki perdenin inmesini bekliyorlar.

Son of Thanjai Nasıl Bir Oyun?

Son of Thanjai, alternatif tarih odaklı bir yapım. 11. yüzyıl Güney Hindistan'ında Chola İmparatorluğu'nun genç prensi olan Vinnendhiran'ı kontrol ediyorsunuz. Bu prens daha 19 yaşında. Hayatı boyunca saraydan dışarı çıkmamış. Babası ölüm döşeğindeyken sınırların ötesindeyse düşmanlar toplanmaya başlamış durumda. Sarayda da ihanet konuşuluyor.

Vinnendhiran, suikastçılar yaklaştığında saraydan kovuluyor. İlk kez yöneteceği insanlarla aynı dünyada yaşamaya başlıyor. Açık dünyaya sahip bu aksiyon oyununda hem uzak hem yakın dövüş savaşmak mümkün. Seçilen silaha bağlı olarak düşmanlara nasıl yaklaşacağınız da tamamen değişiyor.

Holstin Nasıl Bir Oyun?

Holstin, 1992 yılının sonlarında geçen bir yapım. Bartek isimli bir arkadaşınızın gittiği yerde telefonlarınıza cevap vermemesi üzerine yola çıkıyorsunuz. Bu yol, sizi Jeziorne-Kolonia adlı küçük bir kasabaya getiriyor. Daha gelir gelmez bu kasabada bir şeylerin yolunda gitmediğini anlıyorsunuz.

Sokaklar balçıkla kaplanmış durumda. İnsanlar da hayvanlar da değişmeye başlamış. Kasabanın tamamı kötü bir gücün etkisine girmiş. Siz ise Bartek'in neden buraya geldiğini, telefonlarınızı neden açmadığını öğrenmeye çalışıyorsunuz ama bu olanların sizin de başınıza gelmemesi için dikkatli olmanız çok önemli.

What Goes Up Nasıl Bir Oyun?

What Goes Up, süre dolmadan hurda parçalarını üst üste koyarak dev kuleler inşa etmeye çalıştığınız bir co-op oyunu. Elinizdeki parçaları dengeli şekilde yerleştirmeye ve mümkün olduğunca yükseğe çıkmaya çalışıyorsunuz. Kuleyi kurarken kullanılan her parçanın yapının dengesi üzerinde doğrudan etkisi olduğunu unutmamak gerekiyor.

Militsioner Nasıl Bir Oyun?

Militsioner, suçsuz olmasına rağmen gözaltına alınan bir karakteri merkezine alıyor. Sabah uyandığında gözlerinizi bambaşka bir yerde açıyorsunuz. Neden orada olduğunuza dair hiçbir fikriniz yok. Elinizde tek bir seçenek var, o da kaçmak. Ne var ki kasabada sürekli devriye geziliyor. Attığınız her adımdan haberdar olunuyor. Hem onu hem de çevredeki insanları düşünmeden hareket etmek, başarısızlığa neden olabiliyor.

Editörün Yorumu

Game Pass'e çıktığı gün eklenecek oyunlar arasında gerçekten de sevilerek oynanacak birçok yapım olduğu kanaatindeyim. Özellikle Militsioner, Holstin, Neon Abyss 2 ve The Seance of Blake Manor kesinlikle geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilecektir. Her biri farklı türe hitap ettiği için aralarından seveceğiniz bir yapım bulmak da oldukça kolaylaşacaktır.