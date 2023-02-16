Hollanda'daki Bağış Kampanyası Rekora Koşuyor: 89 Milyon Euro!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yaraları sarmak adına gerçekleştirdiğimiz seferberlik sürüyor. Öyle ki Dünya'nın dört bir yanından sayısız destek gelmekte ve Hollanda'da da sürdürülen yardım kampanyası 89 milyon euro'yu aşmış durumda.

Hollanda'daki 11 sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği Giro555 isimli yardım organizasyonu, ülkenin pek çok televizyon ve radyo kanalından canlı geçilirken, geçtiğimiz gün organizasyonun yaptığı açıklama ile toplanan bağış miktarının 89 milyon euro'yu aştığı duyuruldu.

Açıklamada, ortak canlı yayınlar öncesinde 28,6 milyon euro olan toplam bağış miktarının yayın sonunda 89 milyon euro'ya ulaştığı belirtilirken, ünlü isimlerin çok sayıda eseri açık artırmayla satarak Giro555'e bağışta bulunduğu bilgisine yer verildi.

WAT. EEN. FENOMENALE. EINDSTAND! 🙌



Bedankt Nederland!🙏 Dankzij jouw bijdrage kunnen de hulporganisaties achter #Giro555 onwijs veel mensen helpen.



Giro555 blijft open en doneren kan nog steeds. Na deze gigantische ramp is elke euro meer dan welkom.💛#Turkije #Syrië pic.twitter.com/IADVRkzEwP — Giro555 (@Giro555) February 15, 2023

Canlı Yayınlara Karsu ve Hadise de Eşlik Etti

Canlı yayınlar pek çok tanıdık isme de yer verdi. Aralarında Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez'in de bulunduğu isimlere Türk pop müziğinin ünlü ismi Hadise de eşlik etti.

Giro555'in açıklamasına göre toplanan bağışlar, yardım kampanyasını yürüten 11 ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.