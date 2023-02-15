#TürkiyeTekYürek Ortak Yayınında Milyarlarca TL Toplandı
Bugün Kahramanmaraş depremzedeleri için gerçekleştirilen ortak yayında milyarlarca TL yardım toplandı. İşte detaylar!
Türkiye'nin başına gelen en büyük felaketlerden biri olan Kahramanmaraş depremi sonrasında yardım kampanyaları devam ediyor. 15 Şubat tarihinde ulusal televizyon ve radyo kanallarının yanında KKTC ve Azerbaycan kanallarının katılımıyla gerçekleştirilen #TürkiyeTekYürek ortak yayınında milyalarca TL toplandı.
Türkiye'nin en ünlü isimlerinin katıldığı televizyon programında sunuculuk görevini Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz üstlendi.
Merkez Bankası 30 Milyar TL Bağışladı
Vatandaşların SMS yoluyla 50 TL bağışlayabildiği kampanyaya bağlanan bürokrat ve iş insanları, önemli bağışlarda bulundu. Canlı bağlantı ile katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, depremzedeler için 30 milyar TL bağışlandığını açıkladı.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener siyasi isimler de bağışta bulunanlar arasında yer aldı. 15 Şubat saat 22:30 itibarıyla 101 milyar 100 milyon TL bağış toplandı. Şimdiye kadar yapılan bağışlar ise şu şekilde:
- Zirve Holding Turkuvaz Medya Grubu: 700 milyon lira
- Türk Telekom: 2 milyar lira
- Güney Kore'ye ait Kore Telekom: 15 milyon lira
- Borsa İstanbul grubu: 2 milyar Türk Lirası
- Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz:3 milyar lira
- Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışladığını açıkladı.
- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli: 2 milyar lira
- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şahsı ve ailesi adına 200 bin lira
- İsminin açıklanmasını istemeyen Kahramanmaraşlı bir iş adamı 50 milyon lira bağışladı.
- Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül: 30 milyon lira
- Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı: 100 milyon lira
- Avrupa Konutları -Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinkaya: 20 milyon lira
- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kurum olarak 10 milyon lira
- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan konfederasyon olarak 10 milyon lira
- Turkuvaz Güvenlik Birimi: 50 bin lira
- Sami Çebi: 5 milyon lira
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen ilk deprem ve sonrasında yaşanan 7.
YORUMLAR