TürkiyeTekYürek Ortak Yayınında Milyarlarca TL Toplandı

Türkiye'nin başına gelen en büyük felaketlerden biri olan Kahramanmaraş depremi sonrasında yardım kampanyaları devam ediyor. 15 Şubat tarihinde ulusal televizyon ve radyo kanallarının yanında KKTC ve Azerbaycan kanallarının katılımıyla gerçekleştirilen #TürkiyeTekYürek ortak yayınında milyalarca TL toplandı.

Türkiye'nin en ünlü isimlerinin katıldığı televizyon programında sunuculuk görevini Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz üstlendi.

Merkez Bankası 30 Milyar TL Bağışladı

Vatandaşların SMS yoluyla 50 TL bağışlayabildiği kampanyaya bağlanan bürokrat ve iş insanları, önemli bağışlarda bulundu. Canlı bağlantı ile katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, depremzedeler için 30 milyar TL bağışlandığını açıkladı.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener siyasi isimler de bağışta bulunanlar arasında yer aldı. 15 Şubat saat 22:30 itibarıyla 101 milyar 100 milyon TL bağış toplandı. Şimdiye kadar yapılan bağışlar ise şu şekilde: