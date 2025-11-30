Hollanda Alarm Verdi: Ülkenin Her Tarafına Drone Radarları Kuruluyor!

Avrupa'da artan insansız hava aracı faaliyetleriyle birlikte pek çok ülke "İHA teknolojilerine karşı tedirgin" olarak kendini konumlandırıyor. Bu kapsamda pek çok ülke yeni güvenlik önlemleri geliştirmeye çalışırken halihazırdaki teknolojilerin üretimi akabinde de bu teknolojilerin yaygınlaştırılması noktasında çalışmalar yapıyor. İlk örneklerinden biri de Hollanda'dan geldi. Yüzlerce drone radar tespit sistemi siparişi verildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Hollanda 100 Drone-Tespit Radarı Sipariş Etti!

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından verilen sipariş ülkenin hava sahası güvenliğini güçlendirmek için atılan en büyük adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Sipariş küçük İHA’ları, droneları ve alçak irtifa tehditlerini tespit edebilen gelişmiş radar sistemlerini kapsıyor.

Radarların üretimi ise Hollanda merkezli Robin Radar Systems tarafından gerçekleştirilecek. İlk teslimatın kısa süre içinde yapılması ve sistemlerin hepsinin teslim edilmesiyle birlikte 2026 yılı bitmeden ülke genelinde konuşlandırılması planlanıyor. Bu sistemleri desteklemek üzere mobil komuta araçları da ayrı bir paket olarak sipariş edildi.

Peki bu siparişler neden verildi? Son dönemde Hollanda’da askeri üsler, kritik tesisler ve havalimanları çevresinde art arda “tanımlanamayan drone” hareketliliği yaşandı. Bazı tesislerde drone sızıntıları doğrudan uçuş güvenliğini tehdit ederken askeri bölgelerde görülen şüpheli İHA’lar güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Hollanda yetkilileri bu risklerin artık “tesadüf düzeyini aşarak sistematik bir tehdit” haline geldiğini belirtiyor.

Sipariş edilen radar sistemlerinin özellikleri neler?

Sipariş edilen radarlar, yalnızca drone tespiti yapmakla kalmıyor;

aynı zamanda: küçük boyutlu tüketici dronlarını ve kuşları ayırt edebiliyor,

çok düşük radar kesit alanına sahip hedefleri seçebiliyor,

360 derece kapsama alanı oluşturabiliyor,

askeri üs, havaalanı ve kritik altyapı çevresinde erken uyarı sağlayabiliyor.

Geliştirilen mobil araçlar sayesinde radarların gerektiğinde farklı noktalara hızla taşınması da mümkün. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...