The Last of Us Dizisinin Üçüncü Sezonundan Görüntüler Paylaşıldı

Oyun uyarlamalarına son birkaç yıldır ağırlık verilmeye başlanmış durumda. Şimdiye kadar pek çok sevilen oyun dizi ya da filme uyarlandı. Bunlardan bazıları olumsuz eleştirilerle karşılaşırken bazıları ise epey sevildi. The Last of Us'ın dizi uyarlaması ise tam olarak ikinciye kategoride yer aldı.

Dizinin şu ana kadar iki sezonu yayınlandı ve üçüncü sezon için çalışmalar devam ediyor. Şimdiye kadar yeni sezonla alakalı çok fazla ipucu paylaşılmazken X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayılmaya başlayan yeni görüntüler, üçüncü sezona dair ilk bakışı atmaya olanak sağladı.

The Last of Us'ın 3. Sezon Görüntüleri Neler İçeriyor?

The Last of Us'ın üçüncü sezonunun çekimlerinden alınan görüntüler, Abby ve Lev'e odaklanıyor. Bu sezon, The Last of Us Part II'yi temel alacak. Abby'nin yolu ikinci sezonda Ellie'ye çıkmadan önce neler yaşadığını merkezine alacak. İntikam arayışına giren Ellie büyük bir olasılıkla bu sezon biraz kameralardan uzak olacak. Bunun yerine Abby'nin neler yaptığıı göreceğiz.

Paylaşılan fotoğraflarda Abby ile Lev'in bir binaya girmeye hazırlandığını görüyoruz. Abby'de tüfek, Lev'de ise yay ve ok bulunuyor. Bu görüntüler, dizinin The Last of Us serisine büyük ölçüde bağlı kaldığını gösteriyor. Abby ve Lev'in birlikte çalıştığı bir bölümü doğrudan alacak. Eğer oyuna bağlı kalmayı sezon boyu sürdürürse üçüncü sezonda Abby'nin değişimini de çok kapsamlı şekilde seyredeceğiz.

The Last of Us'ın 3. Sezon Çekimleri Ne Zaman Başladı?

The Last of Us'ın üçüncü sezon çekimleri, Mart 2026'da başladı. Bu yılın Kasım ayında tamamlanması beklenen sezon, Joel ile Ellie ikilisine odaklanan ilk sezon ile Ellie'nin intikam arayışına girdiği ikinci sezona göre çok daha farklı bir sezon ile karşı karşıya olacağız. Bu arada yeni sezon, dizinin arkasındaki isimlerin ikinci sezondaki bazı kötü karakterlerin sempatik gösterilmesi gibi eleştirilerden kurtulabilmesi için son şansı olabilir.

The Last of Us'ın 3. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

The Last of Us'ın üçüncü sezonunun çekimleri hâlâ devam ediyor ve yılın sonuna doğru tamamlanacak. Dolayısıyla 2026'da The Last of Us'ın üçüncü sezonunu beklememek gerekiyor. Dizinin yeni sezonu ancak 2027 yılında yayınlanabilir fakat net bir tarih henüz belirlenmiş değil.

The Last of Us'ın Mevcut Sezonları Nereden İzlenir?

The Last of Us'ın şu ana kadar yayınlanan tüm bölümlerini izleyebileceğiniz tek platform HBO Max'tir. Bu da ücretli abonelik almanız gerektiği anlamına geliyor. Şu anda dört cihazda izleme ve 4K UHD ve Dolby Atmos desteği sunan özel plan aylık 299,90 TL, aynı anda iki cihazda izleme ve full HD çözünürlük sunan standart plan ise aylık 229,90 TL'ye sunuluyor.

Editörün Yorumu

The Last of Us'ın üçüncü sezonunu merakla bekleyen kişilerden biri de benim. Gerek oyuncu seçimi gerek senaryo işleyişi gibi noktalardan çok fazla eleştiriye maruz kalan bu dizinin üçüncü sezonuyla birlikte bazı sorunların düzeltileceğini düşünüyorum. Eğer oyundan çok fazla bağımsız hareket edilmezse hem serinin hayranlarının hem de diziyi sonradan keşfedenlerin takdirini kazanacaktır.