vivo'dan Çok Ucuz Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

vivo, Y05e isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Ucuz Android telefon bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen cihazda sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo Y05e'nin TDRA Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen vivo Y05e, V2606 model numarası ile birlikte TDRA sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. TDRA ayrıca telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor.

vivo Y05e'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci RAM: 4 GB (Başka seçenekler olabilir.)

4 GB (Başka seçenekler olabilir.) Depolama: 64 GB (Başka seçenekler olabilir.)

64 GB (Başka seçenekler olabilir.) Batarya: 5.050 mAh

5.050 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y05e'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo Y05e'nin ekranı, 6,7 inç civarında bir büyüklüğe sahip olabilir. Telefon ayrıca 120Hz yenileme hızı sunabilir. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli vivo Y05'te 6,74 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1400 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça okunabilmesini sağlıyor.

vivo Y05e'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci bulunabilir. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak Y05'te Unisoc T7225 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 35 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 59 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 37 FPS'te çalıştırıyor.

Unisoc T7225'nin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır. Bu işlemci daha önce vivo Y04 ve vivo Y11d dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada işlemcide 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

vivo Y05e Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y05e'nin 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo Y05, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

vivo Y05e Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo Y05, vivo Y04, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y05e'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo Y05e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y05'in 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin TL'ye satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y05e, 13 bin TL civarında fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo Y05e'nin yenileme hızı dikkatimi çekti çünkü yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor. Bu arada günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını belirteyim. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor.