iQOO'dan 8000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

iQOO 15T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iQOO 15T'nin tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

iQOO 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15T, 20 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Paylaşılan görsele göre telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Cihazın yan tarafında ayrıca güç ve ses butonları bulunacak.

iQOO 15T Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

iQOO 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 15 için 4.199 yuan (28 bin TL) fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15T'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 4.300 yuan (28.771 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 57 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

iQOO 15T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: QHD+

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 9500 Monster Edition

Ana Kamera: 200 MP

İkinci Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 16 MP

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Wi-Fi 7: Destekleyecek.

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO 15T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde QHD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED siyahları tam anlamyıla siyah gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 6000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 6000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

iQOO 15T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 9500'ün Monster sürümü bulunacak. Bu sürüm ilk kez iQOO 15T'de kullanılacak. Fikir vermesi açısından Dimensity 9500 işlemcisi, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor.

Dimensity 9500 işlemcisi daha önce OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. iQOO 15'te ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut. Bu işlemci de çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

iQOO 15T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

iQOO 15T'nin arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranda karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. OLED'in ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirteyim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak.