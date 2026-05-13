Çok Güçlü İşlemcili Xiaomi 17 Max Yolda! 16 GB RAM ve OLED Ekranı Var

Xiaomi 17 Max'in görüntüsü paylaşıldı. Böylece telefonun tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Xiaomi 17 Max'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Xiaomi 17 Max'in arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modüln üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Xiaomi logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Bu arada telefon siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

İşleitm Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 17 Max'te Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Sekiz çekirdeğe sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Serinin diğer modelleri olan Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Xiaomi 17 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Xiaomi 17'de 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 3500 nit parlaklık bulunuyor. Bu arada OLED siyahları derin siyah olarak sunduğunu ve çok canlı renklere sahip.

Xiaomi 17'nin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık değeri, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile hissediliyor.

Xiaomi 17 Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip Xiaomi 17 Max'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megpaiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Xiaomi 17'de 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera mevcut. Bu arada telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Max, mayıs ayının sonuna doğru tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. 16 GB RAM seçeneği, yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 17 ise geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu saıtlıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17 Max'in de Türkyie'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Xiaomi 17 Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi 17 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 şu anda 74 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17'den daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Xiaomi 17 Max'in işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun bu güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada telefonun kısa sürede şarj olabileceğini düşünüyorum.