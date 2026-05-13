vivo'nun 5G Destekli Yeni Telefonu Yolda! 12 GB RAM'e Sahip

vivo'nun yeni telefonu V70 Lite 5G, bir sertifika paltformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefon, yüksek yenileme hızı ve AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

vivo V70 Lite 5G'nin Nemko Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen vivo V70 Lite 5G, V2615 model numarası ile birlikte Nemko sertifikası aldı. Nemko sertifikası, telefonun uluslararası güvenlik standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. Bu sertifika ayrıca telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor.

vivo V70 Lite 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Dimensity 7300

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB (Başka seçenekler olabilir.)

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo V70 Lite 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

V70 Lite 5G'de MediaTek tarafından geliştirilen 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7300 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 40 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 83 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla daha verimli çalışıyor.

Sekiz çekirdeğe sahip Dimensity 7300 işlemcisi daha önce vivo Y500, CMF Phone 1 ve TECNO Camon 40 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli vivo V60 Lite 5G'de ise Dimensity 7360 Turbo mevcut. Bu işlemciye sahip cihazlarda da söz konusu mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor.

vivo V70 Lite 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu 6,7 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olabilir V70 Lite 5G ayrıca AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan V60 Lite 5G'de 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3000 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

vivo V70 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70 Lite 5G'nin mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan V60 Lite 5G, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

vivo V70 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo Y05, vivo Y04, vivo X300, X300 Pro, vivo V70, vivo Y31 5G ve V60 Lite 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda V70 Lite 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

vivo V70 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V60 Lite 5G şu anda 33 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. V70 Lite 5G'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 36 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim

Editörün Yorumu

vivo V70 Lite 5G'nin orta sınıf telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı oldukça önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise renklerin çok canlı olması. Cihazın ayrıca Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini belirteyim.