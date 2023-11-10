Hollywood Oyuncularının 118 Günlük Grevi Tamamen Sona Erdi: Anlaşma Sağlandı!

Hollywood oyuncuları ve yazarlarının başlattığı grev nihayet tamamen sona erdi. Hollywood tarihinin en büyük grevinde 118 günün ardından anlaşma sağlandı. Oyuncuların taleplerine karşılık verildi.

Oyuncuların Maaşları Artıyor!

Hollywood oyuncuları ve yazarlarının sektörde yeteri kadar kazanamadıkları ve yapay zekâ kullanmaya zorlandıkları gerekçeleriyle başlayan grev, 118 gün sonra tamamen sona erdi. Eğlence sektörünün en uzun grevinde anlaşma sağlandı.

Hatırlarsanız greve katılan Hollywood yazarları, çalışmalarının yapay zekâ şirketleri tarafından izinsiz kullanılması nedeniyle tazminat talep etmişti. Yazarların yapay zekâya karşı korunacağına dair eylül ayında anlaşma sağlandı.

Aradan çok zaman geçmeden nihayet oyuncularla da anlaşma sağlandı. Oyuncular ile yapımcı firmalar arasındaki anlaşmazlıklar sinema sektöründeki projeleri sekteye uğratmıştı. Yapılan geçici anlaşma sayesinde grev tamamen sonlandı.

AMPTP'den yapılan yazılı açıklamaya göre SAG-AFTRA'ya, asgari ücretlerde son 40 yılın en büyük artışının yapılacağı ifade edildi. Asgari ücretlerin standartların üzerinde artacağı ve emeklilik hakları ve sağlık sigortalarının kapsamının da genişletileceği söylendi. Ayrıca oyuncular yapay zekâdan da korunacak.

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