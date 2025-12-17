Hollywood'un Ünlü İsimleri Yapay Zekaya Karşı Birleşti

Yapay zeka teknolojileri adeta ölümcül bir kanser gibi hızla yayılıyor. Her geçen gün daha fazla alanda AI teknolojisinin benimsendiğini ve iş gücüne zarar verdiğini görüyoruz. Üstelik bu sadece başlangıç.

Uzmanlar, yakın gelecekte yapay zeka teknolojilerinin daha gelişmesini ve bu durumun daha da kötüleşmesini bekliyor. Neyse ki farklı direniş hareketleri de mevcut. Hollywood'un önde gelen isimleri, yapay zekaya karşı birleşti.

Hollywood'un Ünlü İsimleri Yapay Zekaya Dur Dedi

Hollywood'un yıldızları ve sektörün önde gelen isimleri yapay zeka teknolojileriniin kontrolsüz yükselişine karşı birleşme kararı aldı. Kurdukları Creators Coalition on AI (CCAI) adlı organizasyon ile AI'a karşı mücadele edecekler.

Sektördeki diğer isimlerden de destek gören kuruluş şimdiden aralarında Oscar ödüllü oyuncular, yönetmenler, yapımcılar ve senaristlerden oluşan 500'den fazla sektör çalışanının desteğini aldı.

Destekçiler arasında Natalie Portman, Rian Johnson, Cate Blanchett ve Aaron Sorkin gibi dünyaca ünlü isimler de var. Belirtmekte fayda var ki söz konusu organizasyonun amacı yapay zeka teknolojisini komple durdurmak değil.

CCAI bunu yerine kontrollü bir kullanım talep ediyor. Grup dört ana başlık altında endişelerinin giderilmesini istiyor. O başlıklar ise şu şekilde:

Şeffaflık, rıza ve tazminat

İş koruması ve geçiş planları

Kötüye kullanım ve "deep fake"lere karşı koruma.

Yaratıcı süreçte insan unsurunun korunması

Yani oluşum, yapay zeka teknolojisinin komple yasaklanmasını değil, aç gözlü stüdyoların maliyetleri düşürmek adına binlerce insanı işsiz bırakmalarını istemiyor. Hollywood'daki her isim zengin ve ünlü bir oyuncu değil.

Aralarında set emekçileri ve küçük roller ve seslendirmelerle kariyerlerini ilerletmeye çalışan pek çok isim var. Ancak yapay zeka herkes için büyük bir tehdit oluşturuyor. Ki bu sadece dizi/film sektörünü etkilemiyor.

Aç gözlülük ve tüketim çılgınlığı yapay zekanın kontrol edilemez bir biçimde yükselmesine neden oldu. Bildiğimiz anlamda dünya değişiyor ve bunun milyar dolarlık şirketleri trilyon dolarlık şirketler yapmak dışında kime yarayacağı belirsiz.