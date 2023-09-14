Honda, Nostaljik ve Minik Motocompacto'nun Tanıtımını Yaptı!

Honda'nın Motocompacto'su, 80'lerin kısa ömürlü Honda Motocompo scooter'ından ilham alan, tamamen elektrikli bir araç. Honda aracın multifonksiyonel olarak tasarlandığını söylüyor.

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Katlanmış aracın alt kısmından çıkan küçük alüminyum tekerlekleri var. Onu bir scooter'a dönüştürmek için gidonu, koltukları ve arka tekerleği uzatıyorsunuz ve belirsiz bir şekilde bisiklete benzeyen bir şeye biniyorsunuz. Uzunluğu ise bir metrenin biraz üzerinde.

Honda, alüminyum çerçevesinin ve tekerleklerinin onu "hafif" tuttuğunu söylüyor ancak 41 poundluk ağırlığıyla normal e-bisikletlerle kesinlikle aynı ağırlık sınıfında ve "19 km'ye kadar" menzili mevcut. 12 millik menzili kullanıldıktan sonra 3,5 saatte yeniden doldurulabiliyor ve 110V'luk bir prize takmanız için hazır bir yerleşik şarj cihazıyla birlikte geliyor.

Scooter, araçlara veya toplu taşıma araçlarına kolayca bindirilebilecek şekilde tasarland. Honda Motocompacto, Kasım ayından itibaren "995 $'ın altında" fiyatla yalnızca Motocompacto.com, Honda ve Acura bayilerinde satışa sunulacak.

Siz bu katlanır aracı tercih eder misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.