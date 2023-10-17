Honda, Otonom Araçlarını Havaalanlarına da Getirmek İstiyor!

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Honda, uzun süredir gündemde olan Autonomous Work Vehicle (AWV) adlı aracıyla dikkat çekiyor. Bu dört tekerlekli araç, tamamen elektrikli bir temele sahip ve özellikle iş alanlarında taşıma görevlerini üstlenmek için tasarlandı.

AWV, otonom bir araç olarak çalışarak sürekli tekrarlanan taşıma görevlerini üstlenme kapasitesine sahip. Bu, işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabiliyor.

İlk versiyonu 399 kg yük taşıma kapasitesine sahip olan araç, istenirse 750 kg'a kadar yük çekebilir. Ayrıca 45 km menzil sunuyor ve 6 saat içinde şarj edilebiliyor.

Test Süreci Başladı

Honda'nın AWV'si, otonom kontrol için normal ve üç boyutlu kameralar ile GPS donanımını kullanıyor. Sonradan tanıtılan üçüncü nesil versiyonuyla uzaktan programlanabilen ve kontrol edilebilen bu araç, 907 kg'a kadar yük taşıyabiliyor ve otonom olarak 16 km/s hıza ulaşabiliyor. Ayrıca 18.6 kWh batarya paketi sayesinde 45 km kadar yol alabiliyor.

Honda AWV'sini havaalanlarında test etmeye başlıyor. Prototip versiyonuyla ABD'deki Toronto Pearson Havaalanı'nda denemelere başlayan araç, programlanmış rotalarda kendiliğinden hareket edebiliyor.

Bu görevler arasında güvenlik ihlallerini tespit etmek, havaalanı çitlerinin etrafında tur atmak, pist etrafında küçük kargo taşıma, bagaj arabalarını çekme ve haritalar oluşturma gibi işler bulunuyor.

Elektrikli ve çevre dostu olan bu otonom araç, sahadaki herhangi bir zemini rahatlıkla aşabiliyor ve iş gücü sorunlarına pratik bir çözüm sunuyor. Honda'nın AWV'sinin, havaalanlarında işlerin daha verimli ve sorunsuz şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Siz Honda'nın bu adımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.