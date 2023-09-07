Honda, Tesla ile Şarj İstasyonu İmkanlarını Genişleteceğini Duyurdu

Önümüzdeki yılın başlarından itibaren Ford elektrikli araç sahipleri, BlueOval Şarj Ağı’nın bir parçası olan 10.000’den fazla DC hızlı şarj cihazına ek olarak ABD ve Kanada genelinde 12.000’den fazla Tesla Supercharger’a erişim sağlayabilecek.

Ford, süreç kapsamında araçlarına Tesla Supercharger’lara uygun şarj portunu eklemeye başlayacak. Bu adımıyla elektrikli araçlarının satışını artırmayı hedefleyen ve burada doğru bir yolu seçen Ford, attığı adımla birçok firmaya örnek oldu. Ford sonrasında Tesla’nın şarj standardına destek vereceğini söyleyen GM, Rivian, Volvo, Polestar, Nissan, Mercedes-Benz ve Fisker gibi büyük isimler oldu.

Sıra Honda'ya Geldi

Büyük isimlerin arasına şimdi Honda'da eklendi. Bugün ABD merkezli olarak resmi bir açıklama yapan firma, Tesla’nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) şarj portunu 2025 sonrasında ABD’de satılacak elektrikli otomobil modellerine koyacağını duyurdu.

Şirketin 2025 yılından önce Amerika’da piyasaya süreceği ve Kombine Şarj Sistemi (CCS) portu ile donatılacak elektrikli araç modelleri ise bir şarj adaptörü üzerinden NACS desteği kazanacak.

Honda kısa süre önce ABD merkezli güvenilir ve geniş çaplı bir şarj altyapısı oluşturmak amacıyla bir araya gelen yedi otomobil üreticisinden (BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group, Stellantis NV) birisi olmuştu.

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