Motosiklet Fiyatları Düşecek! Honda Türkiye'de Yeni Bir Fabrika Kuruyor!

Türkiye'de artan sıfır otomobil fiyatları ardından tüketicilerin pek çoğu motosikletlere yöneldi. Bu da iç pazarda yüksek sayılarda talebi oluşturdu ve farklı motosiklet üreticileri Türkiye pazarına giriş yaptı. Bu noktada Honda Türkiye'de daha büyük bir işe imza atmak istedi. Şirket Türkiye'de motosiklet fabrikası kuracağını duyurdu. İşte yeni Honda motosiklet fabrikası ve detayları...

Honda, Türkiye'de Yeni Motosiklet Fabrikası Kuruyor: 20 Milyon Dolarlık Dev Yatırım!

Honda Motor Türkiye'deki büyüyen motosiklet pazarına güçlü bir yanıt veriyor. Şirket İzmir’in Aliağa ilçesinde yeni bir motosiklet fabrikası kurmak üzere yaklaşık 20 milyon dolarlık (900 milyon TL) yatırım yapacağını açıkladı. Bu yeni tesisin Türkiye’nin otomotiv üretim haritasına önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Honda tarafından yapılan açıklamada fabrikanın yılda 100 bin adet motosiklet üretim kapasitesine sahip olacağı ve 2026 yılının ortalarında üretime başlayacağı belirtildi. Bu tesisin ilerleyen dönemlerde kapasitesinin iki katına çıkarılması da planlanıyor. Honda'nın hedefi yalnızca iç pazar değil bu üretim üssünün, bölgesel ihracat ağına da katkı sağlaması bekleniyor.

Toplamda 100 bin metrekarelik alanda kurulacak olan yeni üretim tesisi yaklaşık 300 kişiye doğrudan istihdam olanağı sağlayacak. Bu yönüyle yatırım, sadece sanayi üretimini değil yerel ekonomiyi ve iş gücünü de destekleyecek. Bloomberg HT’nin aktardığı bilgilere göre Honda Türkiye, bu yatırımı “büyüyen motosiklet pazarını desteklemek amacıyla” yaptığını duyurdu.

Şirket Avrupa ve çevre pazarlara tedarik sağlayacak stratejik bir merkez olmayı hedefliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...