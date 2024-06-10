Fiyat Performans Canavarı Honor 200 Global için Geri Sayımda!

Honor, Huawei ile yollarını ayırmasının ardından yoluna bağımsız bir üretici olarak devam ediyor. Çinli firma artık ABD yaptırımlarına takılmadan sektördeki faaliyetlerini sürdürürken, belirli aralıklarla yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Çinli markanın en yeni ürünlerinden birisi de geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan Honor 200 serisi. Fiyat performans konseptini benimseyen akıllı telefonların global macerası da başlamak üzere. Zira artık Honor 200 ve Honor 200 Pro modellerinin global tanıtım tarihlerini biliyoruz.

Honor 200 ve Honor 200 Pro Globalde Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor, 12 Haziran'da Paris'te düzenleyeceği bir etkinlikte merakla beklenen Honor 200 serisini görücüye çıkaracak. Şu an için resmi ayrıntılar olmasa da Honor 200'ün fiyatının 600 ile 650 euro, Pro modelinin fiyatının ise 750 ile 800 euro aralığında olacağı söyleniyor.

Akıllı telefonların global ve Çin versiyonlarının arasında herhangi bir teknik özellik veya tasarım farklılığının olması beklenmiyor. Öte yandan Türkiye lansmanıyla ilgili şu an için elimizde net bir bilgi yok. Ancak tahmini olarak global etkinlikten birkaç ay sonra ülkemize gelebileceğini söyleyebiliriz.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından serinin teknik özellikleri şöyle;

Özellik Honor 200 Honor 200 Pro Ekran 6,7 inç OLED (FHD+ 120Hz) 6,7 inç OLED (FHD+ 120Hz) İşlemci Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 Ana Kamera 50MP, 1/1.56" IMX906, f/1.95, OIS 50MP, 1/1.3" Omnivision OV50H, f/1.9, OIS (H9000 sensör) Pil 5.200 mAh, 100W kablolu şarj 5.200 mAh, 100W kablolu şarj, 66W kablosuz şarj Depolama/RAM Seçenekleri 12/256GB, 16/512GB 12/256GB, 16/1TB Fiyat 372 dolar (12/256GB) 483 dolar (12/256GB) 442 dolar (16/512GB) 621 dolar (16/1TB) Bağlantı Standart bağlantı Honor C1+ çip ile gelişmiş kablosuz ve hücresel bağlantı Portre Kamerası 50MP 50MP Kablosuz Şarj Yok 66W

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