Uygun Fiyatlı Honor 200 Pro'nun Tanıtım Öncesi Tasarımı Sızdırıldı: Tasarım Harikası Olacak!

Honor, uygun fiyatlı Android telefon pazarındaki hakimiyetini elinde tutmaya devam edeceği yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan yeni telefon modelinin nasıl görüneceği birçok kullanıcıyı şimdiden heyecanlandırmaya yetti.

Markanın yakın zamanda orta segmente hitap eden 200 Lite modelini piyasaya sürmesinin ardından, aynı aileye ait ama daha yüksek bir modelinin yolda olduğu ortaya çıktı. Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 ile desteklenen yeni modelin 200 Pro adıyla piyasaya çıkacağı düşünülüyor.

Honor 200 Pro Özellikleri ve Tasarımı

Geçen sene tanıtılan Honor 100 Pro'nın iki tonlu tasarımına sahip olacak olan 200 Pro, cam ve suni deriden oluşan bir arka kapak tasarımıyla kullanıcı karşısına çıkacak gibi görünüyor.

Sızdırılan görüntülerden de anlaşılacağı gibi kamera diziliminin açık bir şekilde görünmesi sayesinde ana kameranın 50 MP, dijital yakınlaştırmanın da 50x olacağı net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor.

Aynı zamanda Honor 200 Pro'nun 1.5K çözünürlüklü kavisli OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ön tarafta çift kamera olacağı düşünülen telefon modelinin Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olması da cihazı donanım olarak güçlendiriyor.

3 farklı renk seçeneği olacak gibi duran telefon modelinin ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor olsa da bu ayın sonlarında Honor 200 ile birlikte tanıtılması çok yüksek bir ihtimal olarak görünüyor. Fiyatına ve globale çıkıp çıkmayacağına dair de bir bilgi bulunmuyor.