Lansmana Sayılı Gün Kala Honor 200 Serisinin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Honor'un merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi Honor 200 ve Honor 200 Pro'nun, lansman öncesinde teknik özellikleri sızdırıldı.

Çinli teknoloji devi, bu modellerin yapay zeka destekli ilk akıllı telefonları olacağını ve 12 Haziran'da Avrupa'da tanıtılacağını duyurdu. Ancak, telefonlar ilk olarak 27 Mayıs'ta Çin'de piyasaya sürülecek.

Şirketin resmi açıklamaları dışında, The Tech Outlook aracılığıyla cihazların teknik detayları da sızdırıldı.

Honor 200 Serisinin Teknik Özellikleri Nelerdir?

Honor 200 serisinin her iki modeli de kullanıcıları memnun edecek özelliklerle geliyor. Honor 200, 1,5K çözünürlük, 4000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik bir AMOLED ekranla donatılmış. Kamera tarafında, 50 megapiksel ana sensör "Sony IMX906" ve 12 megapiksel ultra geniş kameradan oluşan bir çift kamera sistemi sunuyor. Telefonun ön kısmında ise 50 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Donanım özelliklerine baktığımızda, Honor 200'ün Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve 100W kablolu hızlı şarj destekli 5200 mAh kapasiteli bir pil ile güçlendirildiği görülüyor.

Daha üst düzey bir model olan Honor 200 Pro ise 6,78 inç AMOLED ekrana ve daha güçlü bir Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemciye sahip. 5200 mAh bataryası, 100W kablolu şarjın yanı sıra 66W kablosuz şarj desteği de sunuyor. Kamera açısından, 50 megapiksel OmniVision OV50H sensörü ve ek olarak ikinci bir ön kamera ile daha gelişmiş bir yapı sunuyor.

Honor 200 serisi, sunduğu yeni özelliklerle kullanıcılar için yeni deneyim sunuyor. Yapay zeka destekli mimarisi ve güçlü donanım özellikleriyle bu yeni modeller, sınıfının öncü telefonlarından biri olmaya aday olabilir. Henüz fiyat bilgisi açıklanmamış olsa da, telefonların Çin'de piyasaya sürülmesiyle daha fazla detayın netleşmesi bekleniyor.