Honor Yapay Zeka Destekli Yeni Bütçe Dostu Telefonlarını Tanıttı! İşte Özellikleri

Son dönemde teknoloji dünyasında adından iyice söz ettirmeye başlayan Honor, merakla beklenen yeni 400 serisi telefonlarını duyurdu. Google ortaklığıyla sunulan gelişmiş yapay zeka desteği, bu modelleri rakiplerinden ayıran en önemli özellik olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka desteğinin yanı sıra üstün kamera yetenekleri, güçlü donanımları ve şık tasarımıyla da pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başaran telefonlar Avrupa pazarında satışa sunuldu. Peki yeni Honor 400 serisinin özellikleri neler ve fiyatları nasıl?

Honor 400 Özellikleri

Honor’un yeni nesil akıllı telefonu Honor 400, özellikle gelişmiş yapay zeka destekli kamera sistemiyle öne çıkıyor. Cihazın arka tarafında yer alan 200 MP çözünürlüğündeki ana kamera, 1/1.4 inç sensör boyutu, f/1.9 diyafram açıklığı ve hem OIS hem de EIS destekli çift stabilizasyon sistemiyle dikkat çekiyor.

Bu güçlü ana kameraya, 112 derecelik görüş açısına sahip 12 MP ultra geniş ve makro çekim yapabilen ikinci bir kamera eşlik ediyor. Selfie tarafında ise 50 MP çözünürlüğünde, portre odaklı yapay zeka destekli bir ön kamera görev yapıyor.

Cihazın kalbinde Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti yer alıyor. Bu işlemci, Honor’un CPU Turbo X oyun motoru ile birlikte daha yüksek verimlilik ve oyun performansı sunuyor. 512 GB’a kadar depolama kapasitesiyle gelen Honor 400, toz ve suya karşı dayanıklılık sağlayan IP65 sertifikasına da sahip.

Honor 400’de yer alan 5300 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya, -20°C gibi düşük sıcaklıklarda dahi güçlü performans sunmaya devam ediyor. Ayrıca pil sağlığının %80 seviyesini 4 yıl boyunca koruyabileceği ifade ediliyor. 66W hızlı şarj desteği sayesinde cihaz sadece 15 dakikalık bir şarjla %44 seviyelerine ulaşabiliyor.

Honor 400'ün öne çıkan teknik özellikleri

Ekran: 5000 nit parlaklık sunan OLED ekran

5000 nit parlaklık sunan OLED ekran İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3

Snapdragon 7 Gen 3 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 200 MP AI ana kamera, f/1.9, OIS + EIS + 12 MP ultra geniş açı + makro lens + 50 MP ön kamera

200 MP AI ana kamera, f/1.9, OIS + EIS + 12 MP ultra geniş açı + makro lens + 50 MP ön kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5300 mAh

5300 mAh Şarj Hızı: 66 W kablolu

66 W kablolu Yapay Zeka Özellikleri: AI Süper Zoom (50x), AI Call Translator (6 dil), Google Gemini entegrasyonu

Honor 400 Pro Özellikleri

Honor 400 Pro modeli, özellikle kamera tarafında rakiplerinden ayrılıyor. 200 MP’lik ana sensöre ek olarak cihazda Sony imzalı 50 MP IMX856 telefoto lens bulunuyor. Bu lens, 3x optik yakınlaştırma ve yapay zeka destekli 50x süper zoom özelliğiyle donatılmış.

Honor’un geliştirdiği AI portre algoritması, cilt tonlarını daha doğal ve fotoğraflarda derinlik hissini daha dengeli sunmak için optimize edilmiş. Ayrıca hareketli sahnelerde düzenlemeleri kolaylaştıran yapay zeka temelli düzenleme araçları da mevcut.

Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle çalışan Honor 400 Pro, yoğun grafik gerektiren oyunlar ve yapay zeka uygulamaları için yüksek performans vadediyor. Şarj tarafında ise 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği ile günümüz standartlarının ötesine geçiyor.

Yeni Honor 400 Pro, yapay zeka destekli sesli çeviri özelliği sayesinde 6 dili destekleyen gerçek zamanlı AI Call Translator ile donatılmış. Ayrıca cihaz, Google Gemini yapay zekâ altyapısıyla entegre çalışarak kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına göre akıllı çözümler sunuyor. MagicOS 9.0 arayüzüyle gelen cihaz, sezgisel ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

Honor 400 Pro'nun öne çıkan teknik özellikleri

Ekran: 5000 nit parlaklık sunan OLED

5000 nit parlaklık sunan OLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto Sony IMX856 sensör + 12 MP ultra geniş

200 MP ana kamera + 50 MP telefoto Sony IMX856 sensör + 12 MP ultra geniş Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5300 mAh

5300 mAh Şarj Hızı: 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

100W kablolu, 50W kablosuz şarj Yapay Zeka Özellikleri: AI Süper Zoom (50x), AI Call Translator (6 dil), Google Gemini entegrasyonu

Honor 400 Serisi Fiyatları

Honor 400 serisi, şu anda Birleşik Krallık ve Avrupa pazarlarında resmi olarak satışta. Serinin modelleri farklı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuldu Honor 400, Midnight Black (Gece Siyahı), Meteor Silver (Gümüş Gri) ve Desert Gold (Kum Altını) olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacak.

Serinin daha gelişmiş versiyonu olan Honor 400 Pro ise daha sade bir yelpazede, Midnight Black (Gece Siyahı) ve Lunar Grey (Ay Grisi) renkleriyle tüketiciyle buluşuyor.

Modellere göre fiyatlandırma ise şu şekilde sıralanıyor:

Honor 400 Pro 5G: 799 Euro

Honor 400 5G (512 GB): 549 Euro

Honor 400 5G (256 GB): 400 Euro

Honor 400 Lite: 299 Euro

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