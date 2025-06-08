Yaklaşık 40 Bin TL'ye Satılan Honor 400, Batarya Testinde Hayal Kırıklığı Yarattı!

Honor, mayıs ayında düzenlediği etkinlikte yeni Honor 400 modelini resmen tanıtmıştı. Tanıtımın ardından popüler teknoloji içerik üreticileri cihazla ilgili inceleme videolarını paylaşmaya başladı. Son olarak Honor 400’ün batarya testi sonuçları da ortaya çıktı. Ancak ne yazık ki sonuçlar, modelin beklentilerin altında kaldığını gözler önüne serdi.

Honor 400 Batarya Testinde!

Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle gelen bu orta segment cihaz, 499 euro başlangıç fiyatına sahip. Batarya kapasitesi ise 5.300 mAh. Ancak ne yazık ki aynı fiyat aralığındaki rakipleriyle kıyaslandığında performans açısından geride kalıyor. GSMArena tarafından yapılan testler sırasında webde gezinme, video izleme ve oyun oynama şeklinde üç senaryoda ilerlendi.

Akıllı telefonun genel kullanımda 12 saat 29 dakika pil ömrü sunduğu görülüyor. Cihaz yalnızca sesli arama için 34 saat 6 dakika, video izlemek için 14 saat 2 dakika ve internette gezinmek için ise 12 saat 5 dakika kullanım sağlıyor. Honor 400 batarya test sonuçları şu şekilde;

Kullanım Şekli Kullanım Süresi Genel: 12 saat 29 dakika Arama: 34 saat 6 dakika Video İzleme: 14 saat 2 dakika İnternette Gezinme: 12 saat 5 dakika Oyun: 7 saat 8 dakika

Honor 400 rakiplerinin batarya performansları ise şu şekilde;

Model Genel Kullanım Süresi Motorola Edge 60 Pro (6000 mAh) 16 saat 14 dakika vivo V50 (6000 mAh) 16 saat 9 dakika Xiaomi Poco F7 Pro (6000 mAh) 13 saat 51 dakika OnePlus 13R (6000 mAh) 15 saat 9 dakika Xiaomi 14T Pro (5000 mAh) 12 saat 32 dakika

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor 400 modelinin batarya test sonuçlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.