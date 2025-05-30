Honor, Akıllı Telefon Devi Kimliğini Bir Kenara Bırakıyor

Çinli akıllı telefon devi Honor, yapay zekanın da gücünü arkasına alarak yeni bir alanda evrilecek. Şirket, artık sadece telefon üretimi yapmakla kalmayıp, insansı robotlar da üretmeye başlayacak. Şirketin bizzat kendisi tarafından geliştirilmiş bir yapay zeka algoritması var. Honor, bu algoritma sayesinde, kendisinin de deyimi ve vizyonuyla, "yapay zeka cihaz ekosistemi şirketi" olma yolunda ilerleyecek.

Honor, henüz kendi robot donanımını sergilememiş olsa da, şirket içi robotik projelerini aktif olarak geliştirdiğini belirtiyor. Ayrıca şirketin vizyonunda bulunan "ekosistem" kelimesi de, çeşitli ortaklarla olan bağının bir simgesi halinde öne çıkıyor.

Honor'un İnsansı Robotundan 4 Saniyelik Rekor

Honor, Çin'de gerçekleştirdiği Honor 400 serisi lansmanı sırasında, atacağı yeni adımı duyurmuştu. Her ne kadar o sırada telefon serisinin gölgesinde kaldıysa da Honor, insansı robot üretme vizyonunda oldukça kararlı.

Şirket, "Unitree" adı verilen, Çinli bir ortağa ait olan donanımı kullanarak bir insansı robotu hayata geçirdi ve 4 metre hızla koşarak bir rekor kırmasını sağladı. Donanım ithal olsa da yazılım tamamen Honor'un kendisine ait.

Şirket ayrıca, Vücut Bulan Yapay Zeka (Embodied AI) ile yapay zeka ajanlarını keşfedecekleri yeni bir departman da kuracak. Bu departmanın adı "Endüstri Kuluçka Departmanı" olacak.

Honor 400 Dev Bataryalı, Güçlü Telefonlarla Dikkat Çekti

Honor 400 serisinin İngiltere'deki başarısı, önceki seriye göre %183 oranında daha fazlaydı. Bunun başlıca sebeplerinden biri de Honor'un yapay zekaya yaptığı yatırım oldu. Görsellerden videoya dönüştürme gibi özelliklerden güç alan seride ayrıca dev batarya, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve dev bir ekrana sahip olacağı özellikleri de mevcut.

Serinin tam özelliklerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.