Beklentileri Aştı! Honor 400 Lite Tasarımı Sızdırıldı

Honor'un merakla beklenen yeni 400 Lite modeli ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Öyle ki akıllı telefonun render görüntüsü sızdırıldı. Böylelikle cihazın ön ve arka tasarımı gözler önüne serildi. İşte Honor 400 Lite tasarımı!

Ortaya Çıkan Honor 400 Lite Tasarımı

Honor 400 Lite, Macaristan'daki bir satıcının resmi web sitesinde listelendi. Bu listeleme ile cihazın üç renk seçeneğine sahip olacağı görülmüşken, yakın zamanda piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Tabii henüz duyurulmadığını belirtelim.

Görüntüye baktığımızda akıllı telefonun ekranında hap şeklinde bir alan dikkat çekiyor. Apple’ın iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza giren Dinamik Ada'ya benzer bir deneyim sunacağı söylenen bu özellik, kullanıcıların bildirimlerine ve önemli bilgilere anında erişmesini sağlayacak. Bu alan üzerinden gelen aramalar, mesajlar, müzik kontrolleri ve canlı aktiviteler gibi birçok işlev hızlıca görüntülenebilecek.

Öte yandan telefonun arka tarafında çift kameradan oluşan kamera kurulumu ve bir LED flaş bulunduğunu görüyoruz. Cihazın sağ kenarında ise ses düğmesi, güç tuşu ve en son çıkan iPhone'lardaki Eylem Düğmesine benzeyen Kamera Düğmesi yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor 400 Lite tasarımını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.