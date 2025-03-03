Honor Yabancı Dil Sorununu Ortadan Kaldıracak Kulaklık Tanıttı

Honor, MWC 2025 etkinliğinde titanyum gövdesiyle dikkat çeken Watch 5 Ultra modelinin yanı sıra Earbuds Open isimli kablosuz kulaklık da tanıttı. Yeni kulaklık yapay zeka tabanlı çeviri özelliğiyle kendisine hayran bırakıyor.

Honor Earbuds Open Özellikleri

Earbuds Open isimli kablosuz kulaklıkta yapay zeka tabanlı çeviri özelliği bulunuyor. 15 dil desteğine sahip olan bu özellik, gerçek zamanlı olarak çeviri yaparak yabancı dil sorununu ortadan kaldırıyor. Böylece bilmediğiniz dilleri bile rahatlıkla anlayabileceksiniz.

Söz konusu özellikte üç farklı mod mevcut. İhtiyaca göre modlar arasında geçiş yapılabilecek. Aktif gürültü engelleme desteğine sahip kulaklıkta üç mikrofonlu sistem mevcut. Kulaklık gürültülü ortamda görüşme yaparken sesinizin karşı tarafa net gitmesini sağlayacak.

EQ ses modu sayesinde daha iyi bir müzik dinleme deneyimi elde edilecek. Bluetooth 5.2 desteğiyle birlikte gelen kulaklığın 16 mm manyetik sürücülere sahip olduğunu belirtelim. Earbuds Open çift cihaz bağlantı özelliğini destekliyor. Bu özellik, iki cihaz arasında kolayca geçiş yapılabilmesini sağlıyor.

IP54 sertifikası sayesinde belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuluyor. Kulaklıkta 58 mAh, şarj kutusunda ise 480 mAh batarya kapasitesi mevcut. Kulaklık tek şarj ile 6 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte 22 saate kadar pil ömrü elde edilebiliyor.

Honor Earbuds Open Fiyatı

Honor Earbuds Open modeli için 149 euro fiyat etiketi belirlendi. Kulaklığın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.