200 MP Kameralı Honor 400'ün Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı!

Honor, Nisan ayının başlarında Honor 400 Lite modelini tanıtmıştı. Şimdi ise şirket, Honor 400 ve 400 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söz konusu iki model için şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya çıktı.

Bu iddialara göre Mayıs ayında tanıtılması beklenen cihazlardan Honor 400 için yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki telefonun teknik özellikleri ve fiyatı netleşti. İşte detaylar!

Beklenen Honor 400 Özellikleri ve Fiyatı

Gelen bilgilere göre Honor 400, 156.5 x 74.6 x 7.3 mm boyutlarında ve 184 gram ağırlığında olacak. IP65 sertifikasına sahip olacak cihaz, 6.55 inçlik AMOLED ekrana yer verecek. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek bu ekran, 5000 nit tepe parlaklık sunacak.

Ayrıca Qualcomm Snapdragon Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 işletim sistemiyle çalışacak. Öte yandan 5300 mAh kapasiteli bataryadan güç çekecekken, 66W hızlı şarjdan beslenecek.

Ön tarafında 50 MP özçekim kamerası bulunacak telefonun arka tarafındaysa 200 MP ana + 12 MP ultra geniş açılı kameralar bizi karşılayacak.

Son olarak Honor 400 başlangıç fiyatının ise 499 Euro olacağı bildirildi. Bu fiyat, 8 GB RAM + 256 GB opsiyonu için. Bunun dışında 8 GB RAM + 512 GB seçeneği de sunulacak ancak bunun için bir fiyat bilgisi yok.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor 400 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.