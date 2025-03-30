8000 mAh Batarya Mı? Honor Yeni Batarya Canavarıyla Geliyor!

Honor 8000 mAh batarya kapasiteli yeni bir akıllı telefon ile gündeme bomba gibi düştü. Piyasaya yakın bir tarihte çıkması beklenen yeni akıllı telefon özellikle batarya konusunda sektördeki dengeleri değiştirebilir. Peki yeni 8000 mAh bataryaya sahip Honor ne zaman piyasaya sürülecek ve teknik özellikleri nasıl olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

8000 mAh Bataryalı Honor Geliyor!

Honor 8000 mAh bataryalı yeni akıllı telefonunu resmen duyurdu. Çinli şirket yeni batarya teknolojilerini göstereceği şov bir model üzerinde çalışıyor diyebiliriz. Zira uzun bir zamandır Çinli üreticiler silikon karbon pil teknolojisinin gelişmesiyle birlikte daha yüksek kapasiteli bataryalar üretiyordu. Bu üretim ve teknoloji artışı beraberinde akıllı telefon pazarında da yeniliklerin gelmesine vesile oldu diyebiliriz.

Yeni cihazın bir amiral gemisi model olarak piyasaya sürülmesi muhtemel. Zira sadece bataryası değil ses çıkışı gibi farklı özellikleri de en üst düzey diyebiliiz. Buna göre Honor standart bir akıllı telefonun hoparlörüne kıyasla yüzde 300 daha verimli bir ses çıkışı sunan hoparlörleri kullanıma sunacak. Tabi hoparlörlerdeki bu artışı iyi bir ekran ile desteklemesi halinde Honor gerçek bir multimedya deneyimi sunabilir.

Bunun yanında cihaz Snapdragon 7 bir işlemciye sahip olacak. Bahsi geçen işlemcinin olacağı yonga setinin detayları henüz açıklanmadı ancak telefon performans alanında da iddiasını sürdürecek. Cihazın 12 GB RAM gibi aktif olarak satılan amiral gemilerine yakın özellikler sunması bekleniyor. Model adı, fiyatı veya çıkış tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama yok ancak markanın elini çabuk tutup en kısa sürede cihazı piyasaya sürmesi bekleniyor.

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