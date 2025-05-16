Honor 400 Performans Testi Sızdırıldı: İşte Özellikleri!

Son günlerde sızıntılar ile sıkça gündeme gelen Honor 400 bu ay ikinci kez Geekbench performans testinde boy gösterdi. İlk performans testi yayınlandığında cihazın Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç aldığı belirtiliyordu. Yeni test sonuçları farklı CPU çekirdek kümeleri ve yeni bir grafik birimini gösteriyor.

Honor 400 Özellikleri Nasıl Olacak?

Bu farklılığın sebebi oldukça basit: Honor 400 bugün duyurulan Snapdragon 7 Gen 4 işlemciden güç alacak. 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 7 Gen 4 işlemcinin CPU yapılandırması 1+4+3 şeklinde. 2.8 GHz'e kadar çıkabilen işlemcinin verimlilik çekirdekleri 1.8 GHz hızında çalışıyor.

7200 mAh bataryaya ve 12 GB RAM'e sahip olan telefonun ekranı 2736x1264 piksel çözünürlük sunacak. Hem standart hem de Pro modeli yani Honor 400 ve Honor 400 Pro, 22 Mayıs günü Londra'da gerçekleştirilecek özel bir etkinlik ile tanıtılacak.

Honor 400 Pro'nun aynı batarya kapasitesine sahip olması beklenirken, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı ve 6.55 inç ekrana ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.