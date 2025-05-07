Çift Ön Kamera, Yüksek Şarj Hızı ve Dahası! Honor 400 Pro Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Honor'un merakla beklenen Honor 400 serisi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde standart modelin özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Honor 400 Pro için aynı durum yaşandı. İşte beklenen Honor 400 Pro özellikleri ve fiyatı!

Beklenen Honor 400 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Kaynağa göre Honor 400 Pro, 6.7 inç boyutunda, 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip OLED ekranla gelecek. Bu ekran 5000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Cihazın kalbinde ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak. Bu işlemciye 12 GB RAM ile 512 GB depolama alanı eşlik edecek.

Arka tarafında OIS teknolojisi destekli 200 MP ana + 50 MP telefoto + 12 MP ultra geniş açılı kameralardan oluşan üçlü kurulum yer alacak. Ön taraftaysa 50 MP özçekim kamerası ve derinlik sensörü bulunacak.

5300 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecek cihaz, 100W hızlı kablolu şarjdan beslenecek. Öte yandan kutudan Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile çıkacak telefon, toza ve suya karşı dayanıklı olacak. Son olarak 160.8 x 76.1 x 8.1 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında olacağını da belirtelim.

Sızıntıya göre Honor 400 Pro, Avrupa'da 799 euro fiyatla piyasaya sürülecek. Tabii tüm bu bilgilerin bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani farklı bir özellik listesi ve fiyat etiketiyle de karşılaşabiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklenen Honor 400 Pro özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.