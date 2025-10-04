Honor'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Honor 500 Pro ile ilgili önemli bir soru işareti daha ortadan kalktı. Yeni bir sızıntıyla birlikte telefonun birçok özelliği ortaya çıktı. Bu özellikler arasında ekran, işlemci ve kamera özellikleri yer aldı. Görünüşe göre cihaz son derece güçlü bir işlemciyle beraber gelecek.

Honor 500 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,6 inç

6,6 inç İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB ve 512 GB

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Honor 500 Pro, 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Yenileme hızına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak 2025 yılının mayıs ayında tanıtılan Honor 400 Pro'da ise 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. 500 Pro'da da aynı yenileme hızını görebiliriz.

Söylentiler arasında telefonun gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacağı da bulunuyor. Bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Honor 400 Pro'da ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi kullanılmıştı.

Telefonun ayrıca 200 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera ile geleceği de ileri sürülüyor. Honor 400 Pro'da ise 200 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera yer alıyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre cihazın ön tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alması bekleniyor. Ayrıca cihazın sadece 12 GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin olacağı öne sürülüyor. Kullanıcılar, telefonunda ne kadar yüksek boyutlu dosya ve uygulama depolayacağına bağlı olarak iki depolama alanından birini seçebilecek.

Honor 500 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 500 Pro'nun Aralık ayında tanıtılacağı iddia ediliyor. Bu tanıtımın ardından telefonun henüz belli olmayan tüm özellikleri ve ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı netlik kazanacak. Telefonun tanıtımı ile ilgili şu ana kadar herhangi bir resmî açıklamada bulunulmadığını, bu nedenle farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtmek gerekiyor.