vivo'dan Dev Bataryalı Telefon Geliyor! 16 GB RAM'i Var

vivo'nun bu ayın ortalarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen X300 Pro hakkında birkaç önemli ayrıntı gün yüzüne çıkmış olsa da batarya kapasitesi hakkında pek bir şey paylaşılmamıştı. Son paylaşılan inceleme videosuyla beraber vivo X300 Pro'nun batarya kapasitesi de ortaya çıktı.

vivo X300 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya Kapasitesi: 6510 mAh

6510 mAh Hızlı şarj: 90W

90W İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama Ekran: 6,8 inç AMOLED ekran, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, ekran altına entegre parmak izi sensörü

6,8 inç AMOLED ekran, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, ekran altına entegre parmak izi sensörü Arka Kamera: 50 MP ana kamera (Sony LYT-828), 50 MP ultra geniş açılı kamera (Samsung JN5), 200 MP periskop telefoto kamera (Samsung HPB)

Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yayınlanan bir inceleme videosuna göre X300 Pro, 6510 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj desteği sunacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu çok uzun bir süre boyunca kullanmanız mümkün olacak. Hızlı şarj sayesinde ise cihazınızı oldukça kısa bir süre içinde şarj etme imkânına sahip olacaksınız.

Daha önceden ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. vivo X300 Pro'da ise MediaTek Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide ise bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak cihaz, AMOLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz ayrıca ekran altına entegre edilmiş parmak izi sensörüyle birlikte gelecek. Yüksek yenileme hızının farkını menüler arasında geçişten uygulamaları kapatmaya kadar birçok işlemde hissedebileceksiniz.

Telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir. Telefonunuzda ne kadar çok dosya ve uygulama depolayacağınıza bağlı olarak depolama alanları arasından seçim yapabileceksiniz.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-828 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung HPB periskop telefoto kamera bulunacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Bu özellikler sayesinde harika anlarınızı benzersiz bir kaliteyle cebinizde saklayabileceksiniz.