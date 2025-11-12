Honor 500 Serisinin Görüntüsü Paylaşıldı! Heyecanlandıran Detay

Honor'un merakla beklenen yeni akıllı telefonları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Honor 500 serisinin görüntüsü paylaşıldı. Görsele göre 500 ve 500 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşacak seri ince gövdeye sahip olacak. Telefonlarda ayrıca özel bir buton bulunacak.

Honor 500 Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan görüntüye göre Honor 500 serisinin yan tarafında ses ve güç butonlarının yanı sıra özel bir buton yer alacak. Bu butonun kamera deklanşör işlevini üstleneceği söyleniyor. Arka yüzeyde ise yatay olarak konumlanmış bir kamera modülü bulunacak.

Honor 500'ün arka yüzeyinde iki adet kamera, 500 Pro'nun arka yüzeyinde ise üç adet kamera yer alacak. Görsele baktığımızda yeni akıllı telefonların ince gövdeye sahip olacağını görüyoruz. Görselde akıllı telefonların mavi renk seçeneğine sahip sürümü yer alıyor ancak muhtemelen birden fazla renk seçeneğiyle gelecektir.

Honor 500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh civarı

8.000 mAh civarı Hızlı Şarj: 100W şarj desteği

100W şarj desteği Ekran Boyutu: 6.5 inç

6.5 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 200 MP ana kamera + ultra geniş kamera

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor 400'de ise Snapdragon 7 Gen 3 tercih edilmişti.

Honor 500'ün arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. Honor 500'de IP68/69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Honor 500 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 500'ün kasım ayının sonunda Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Aynı tarihte Honor 500 Pro da tanıtılacak. Tanıtımla birlikte yeni akıllı telefon serisinin tüm özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Honor 400 serisi, 2025 yılının mayıs ayında duyurulmuştu.