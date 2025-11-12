Xiaomi'den 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Merakla beklenen amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, çok güçlü işlemci, yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Xiaomi 17 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi 17 Ultra'nın 2025 yılının aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı. Xiaomi 17 Pro serisi, çift ekranıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.

Xiaomi 17 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun çok kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettirecek. Batarya kapasitesine dair herhangi bir bilgi henüz mevcut değil. Xiaomi 15 Ultra'da 5.410 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek bulunuyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci mevcut.

Telefonun arka tarafında dört adet kamera bulunacak. Bunlar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto makro kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera da yer alacak. Ultra geniş açılı kamera ve telefoto kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. Ön kameranın 50 megapiksel çözünürlüğüne sahip olması bekleniyor.