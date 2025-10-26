Honor 500 Serisi Resmen Yolda: Çift 200 MP Kamerayla Geliyor!

Honor'un akıllı telefon pazarında heyecanla beklenen fiyat performans odaklı yeni serisi için geri sayım başladı. Gelen son bilgilere göre Honor 500 serisi anavatanı Çin'de önemli sertifikasyon süreçlerinden geçerek lansman aşamasına bir adım daha yakınlaştı.

Peki yeni Honor 500 ve 500 Pro ne zaman piyasaya sürülecek ve hangi özelliklere sahip olacak? İşte detaylar!

Honor 500 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Güvenilir kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, sertifika kayıtlarında MEP-AN00 ve MEY-AN00 model numaralarına sahip olan yeni telefonlar sertifikasyon sürecinin ardından kasım ayında resmen tanıtılacak. İlk olarak Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen Honor 500 serisinin selefi Honor 400 serisi gibi küresel pazara açılıp açılmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

Honor 500 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan sertifika belgeleri ile birlikte yeni telefonların bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı. Buna göre her iki model de 6.5 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü bir OLED ekrana sahip olacak. İşlemci ile ilgili detaylar henüz netleşmese de her iki cihazın da Snapdragon 8 Elite serisine ait yonga seti ile birlik gelmesi bekleniyor.

Daha öncesinde sızdırılan bilgilere göre Honor 500, 200 MP'lik bir ana kamera, bir ultra geniş açılı sensör ve 64 MP çözünürlüklü bir periskop telefoto kamerayı bünyesinde barındıracak. Pro modelde ana kameranın yanı sıra ultra geniş açılı sensörün de 200 MP çözünürlük sunacağı belirtiliyor.

Siyah, gümüş, pembe ve mavi gibi canlı renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği bilinen yeni Honor 500 modellerinin sahip olduğu özelliklerle beraber Vivo S50 ve Oppo Reno 15 gibi dişli serilerle rekabet edeceği tahmin ediliyor. Gelişmeler için takipte kalın!