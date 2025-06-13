200 MP Kameralı Honor 400 Serisi Türkiye'de! 100W Hızlı Şarj ve Dahası

2025 yılının mayıs ayında tanıtılan Honor 400 ve Honor 400 Pro modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Telefonlar 200 MP kamera, büyük batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı, hızlı şarj teknolojisi ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor 400 Özellikleri

6,55 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor 400, AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2736 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 184 gram ağırlığındaki telefon 156,5 x 74,6 x 7,3 mm boyutlarında.

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.63 GHz Cortex-A715, üç adet 2.4 GHz Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 200 megpaiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Honor 400 Türkiye Fiyatı

Fiyat performans telefonlar arasında yer alan Honor 400 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 998 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Honor 400 Pro Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor 400 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 205 gram ağırlığındaki telefon 160,8 x 76,1 x 8,1 mm boyutlarında.

Telefonda Snapdragon 8 Gen 3 yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, beş adet 2.95 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

12 GB RAM'e sahip telefon 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel f/1.9 diyafram değerine sahip ana kamera, 50 megapiksel f/2.4 diyafram değerine sahip telefoto kamera ve 12 megapiksel f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Honor 400 Pro Türkiye Fiyatı

Honor 400 Pro modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 35 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.