Honor'dan Yeni Bütçe Dostu Telefon Geliyor: Özellikleri Neler?

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor son birkaç aydır akıllı telefon sektöründe oldukça aktif. Piyasadaki en ilginç katlanabilir telefonlardan biri olan Magic V Flip ve Honor 200 serisi telefonlarla sektöre yeni bir soluk katan Honor, şimdi de yeni bir bütçe dostu telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yakında Çin'de tanıtılacak olan ancak Honor'un daha önce dâhil olduğu diğer pazarlarda da satışa sunulma şansı çok yüksek olan daha ucuz bir model ortaya çıktı.

Henüz duyurulmamış olan Honor Play 60 Plus, kısa süre önce China Telecom sitesinde ortaya çıktı. Ayrıca telefon 3C sertifika web sitesinde göründü, bu da Honor'un bu telefonu çok yakında tanıtacağını gösteriyor.

Honor 60 Play Plus Özellikleri

Telefonun şimdilik tasarımına dair bir bilgimiz yok ancak özellikleri listelemede yer alıyor. Bütçe dostu olması beklenen Honor Play 60 Plus, özellikle bütçe dostu 5G telefonlar için üretilen Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisiyle gelecek.

Ayrıca telefonda 120Hz yenileme hızına sahip 6,77 inç LCD HD+ ekran ve ekranın üst kısmında 5MP selfie kamerasını içerecek bir delik bulunuyor. Arka tarafta 50MP ana sensör ve 2MP makro kameradan oluşan çift kamera ünitesi yer alıyor.

Honor Play 60 Plus depolama noktasında bir bütçe dostu telefonda görmeye alışık olmadığımız şekilde 12 GB RAM ve 256/512 GB dâhili depolama alanı sunuyor. Ayrıca telefon 6.000 mAh pil ile 35W kablolu şarj desteğine sahip olacak.

China Telecom'un web sitesindeki listelemede yer alan fiyat doğru ise Honor Play 60 Plus yaklaşık 205 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

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