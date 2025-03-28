Honor Play 60 Özellikleri Sızdırıldı! İşte Fiyatı

Honor, Haziran 2024'te Honor Play 60 Plus'ı tanıttı. 120 Hz LCD ekrana ve IP64 sertifikasına sahip olan telefon Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2'den güç alırken, 50 Megapiksel çift kamera ve 6000 mAh batarya ile geliyor.

Honor şimdi standart modeli yani Honor Play 60'ı tanıtmaya hazırlanıyor çünkü NIC-AN00 model numarasını taşıyan bir cihaz China Telecom'un kayıtlarında görüldü.

Honor Play 60 Özellikleri Nasıl Olacak?

Honor Play 60'ın 6,61 inç büyüklüğündeki LCD ekranının 1604 x 720 çözünürlük sunması bekleniyor. 5 Megapiksel ön ve 13 Megapiksel arka kameraya sahip olan telefon 163,95 x 75,6 x 8,39 mm ölçülerinde ve 197 gram ağırlığında olacak.

MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alacak olan Honor Play 60, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama ile gelecek. Hazır depolama konusuna girmişken konfigürasyonların: 6 GB RAM + 128 GB depolama / 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama olduğunu belirtmeliyiz.

15W hızlı şarj desteğine sahip 6000 mAh bataryanın yer aldığı Honor Play 60, Android 15 işletim sistemi ve MagicOS 9.0 arayüzü ile kutudan çıkacak.

Honor Play 60 Fiyatı Ne Kadar?

Üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak olan Honor Play 60'ın fiyatı şu şekilde olacak;

6 GB RAM + 128 GB depolama - 235 $

8 GB RAM + 256 GB depolama - 300 $

12 GB RAM + 256 GB depolama - 360 $