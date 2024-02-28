Honor da Samsung'a Rakip Oluyor: Akıllı Yüzük Çalışmalarına Başladı!

Birkaç gün önce Samsung, Galaxy Ring hakkında yeni açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta ise Apple'ın akıllı yüzük pazarında Samsung'a rakip olacağı bilgisini aktarmıştık.

Şimdi ise Honor da bir akıllı yüzük üzerinde çalışmalara başladığını duyurdu. Honor'un CEO'su olan George Zhao, MCW'deki grup toplantısında bir akıllı yüzük üzerinde çalıştıklarını duyurdu ve kullanıcıların gelecekte bu ürüne sahip olabileceklerini söyledi.

Honor da Rekabete Dahil Oluyor!

Zhao herhangi bir ek açıklama da bulunmasa da smart ring çalışmalarının daha geniş bir sağlık stratejisinin parçası olduğunu ekledi.

Her iki durumda da Honor bu alanda hem Oura ile hem de Samsung ile rekabet halinde.

Honor, bu yüzüğü çıkartarak pörtföyüne yeni bir ürün eklemiş olacak ve aynı Samsung gibi aksesuarlarını sağlık uygulamalarıyla birleştirebilecek.

Zhao, yapay zekanın kullanıcılara daha fazla sağlık bilgisi sağlamasının önemli bir etken olduğunu savunuyor ve şunları söylüyor:

''Bu donanım kapasitesi, yapay zeka destekli uygulamalarla birlikte çalışacak ve profesyonel eğitim kursunu kişiselleştirmenizde yardımcı olacak çünkü kullanıcılara profesyonel önerilerde bulunmak için alışkanlıklar ve sağlık verileri inceleniyor.''