Honor tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan Honor Band 5, Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni modele ait merak edilen detaylar haberimizde.

Honor Band 5 Özellikleri

Günlük egzersiz ve sağlık takibi imkanı sunan akıllı bileklikler, nispeten uygun fiyatları ile dünya genelinde önemli bir kullanıcı kitlesine sahip. Sportif ve sağlıklı yaşam sloganları ile Band 5'i tanıtan Honor, yeni akıllı bilekliğini ülkemizde satışa sundu.

TruSeenTM 3.5 kalp atışı teknolojisi ile birlikte kızılötesi sensörler aracılığıyla nabzınızı anlık bir şekilde takip eden Honor Band 5, SpO2 sensörü sayesinde kandaki oksijen seviyesinin ölçümünü yapabiliyor. Kalp atışı ve solunumu aynı anda izleyip analiz eden Band 5, iki yüz farklı kişiselleştirilmiş uyku kalite önerisi ve değerlendirmesi ile uyku sorunlarınızı tanımlayarak bilgi veriyor. Yapılan ölçümler, algoritmanın yüzde 95 oranında doğru çalıştığını da ortaya koymakta.

Yüzme verimliliğinizi ve SWOLF değerlerinizi hesaplamak için yapay zeka teknolojilerinden faydalanan Band 5, 50 metreye kadar suya dayanıklı. Bilekliğin diğer egzersizlerde de başarılı bir performans iddiaları ile geldiğini ve on farklı spor türünü otomatik olarak algılayıp takip edebildiğini belirtelim.

Renkli ekrana ve kişiselleştirilebilir arayüzlere sahip olan model, akıllı telefonunuz üzerinden müzik çalar kontrolü yapabilmenize de olanak sunuyor.

Honor Band 5 Fiyatı

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunulan Honor Band 5, ortalama 250 TL ila 300 TL arasında fiyat etiketleri ile pek çok yerden satın alınabiliyor.