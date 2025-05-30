Türkiye'ye Gelse Kapış Kapış Gider! Honor EarBuds X9 Tanıtıldı

Son birkaç gün içerisinde birçok marka yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Son olarak bu firmalar arasına Çin merkezli telefon üreticisi Honor da dahil oldu. Şirket, yeni EarBuds X9 adlı kulaklıklarını tanıttı. Peki bu cihaz, tüketicilere neler sunuyor? İşte Honor EarBuds X9 özellikleri ve fiyatı!

Honor EarBuds X9 Özellikleri ve Fiyatı

12.4 mm kompozit sürücülere sahip olan Honor EarBuds X9, 49 dB aktif gürültü engelleme (ANC) ve uzamsal ses deneyimi sunuyor. Ayrıca yapay zeka destekli mikrofona da yer veren kulaklıklarda 45 mAh'lik pil bulunuyor. Bu 9 saat dayanıyor. Şarj kutusu ise 500 mAh ile 42 saate kadar kullanım imkanı tanıyor. Bu noktada 10 dakikalık şarjla 3 saat müzik dinlenebileceğini belirtelim.

Her biri yalnızca 5.3 gram olan EarBuds X9, Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuruyor. IP54 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık gösteren kulaklıklar, Apple AirPods’lardaki gibi konum takibi ve uzaktan ses çaldırma özelliklerine de sahip. Son olarak mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle tüketicilerin karşısına çıktığını belirtelim.

Honor EarBuds X9 fiyatı ise 299 Çin yuanı yani yaklaşık 41 dolar. Markanın ana vatanında satışa sunuldu. Diğer ülkelere ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor EarBuds X9 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.