Honor ABD Yaptırımlarına Maruz Kalabilir

Kısa bir süre önce Huawei ile bağlarını koparan Honor, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım radarına yakalanabilir gibi gözüküyor. Marco Rubio önderliğindeki Cumhuriyetçiler tarafından Biden yönetimine yazılan mektupta, şirketin kara listeye alınması çağrısında bulunuldu.

Cumhuriyetçilerden Honor için Yaptırım Çağrısı

Reuters tarafından ortaya çıkarılan 14 Ekim tarihli bir mektuba göre Marco Rubio, kısa süre önce Huawei ile ilişiğini kesen Honor'u bir tehdit olarak nitelendirdi. Bu kapsamda Honor için kara liste düzenlemelerinin uygulanmasını isteyen Rubio, şirketin büyümekte olan bir tehdit olduğunu vurguladı.

Bildiğiniz üzere Honor, Kasım 2020 tarihinde Huawei ile olan ilişkilerini sona erdirmişti. Senatör John Cornyn ve Senatör Rick Scott tarafından da imzalanan mektupta bu adımın, Honor'un yaptırımlardan kolay bir şekilde sıyrılması adına atıldığını belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde olan bu konu, temel açıdan baktığımızda pek çok noktada yersiz gibi gözüküyor: Honor zaten artık Huawei bünyesinde yer almıyor ve şirketin Amerika'da önemli bir faaliyeti ya da 5G çalışması da bulunmuyor.

Yine de talepler gerçeğe dönüşürse ve yaptırım kararı alınırsa, Honor bu yönde bir kararın ardından ciddi zararlar alabilir. Bu, şirketin kullandığı yazılımdan donanım bileşenlerine kadar önemli bir skalada sorun yaşaması anlamına gelecek. Tabii ki nelerin olacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Mayıs 2019 tarihinde beklenmedik bir kararla Varlık Listesi'ne eklenen Huawei, o zamandan bu yana Amerikan şirketleri ile ticarette ciddi sorunlar yaşıyor. Nitekim Google hizmetlerinin askıya alınması bile Huawei için gerçekten ciddi sorunlara neden oldu.