Honor, En İnce Katlanabilir Telefonu Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor: Lansman Tarihi Belli Oldu!

İlk olarak geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan, tartışmasız dünyanın en ince ve en hafif katlanabilir akıllı telefonu olacağını iddia eden Honor Magic V2'nin nihayet küresel bir çıkış tarihi var.

Çinli telefon üreticisi Honor'un yapmış olduğu açıklama ile Honor Magic V2, 1 Eylül'de küresel lansmanını gerçekleştirecek.

Honor Magic V2 Özellikleri

Sadece 4,8 mm katlanmış ve 9,9 mm açılmış boyutuyla Magic V2 piyasadaki en ince katlanabilir telefon olma özelliğini taşıyor. Samsung'un katlandığında 6,1 mm, açıldığında ise 13,4 mm inceliğinde olan Galaxy Z Fold 5 ile karşılaştırıldığında Honor'un katlanabilir telefonu sektöre yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor.

Ancak Magic V2'yi Samsung Galaxy Z Fold 5'e çok çekici bir alternatif yapan şeyi sadece tasarım değil. Honor'un amiral gemisi güçlü bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 16 GB RAM ve 256/512/1 TB dâhili hafıza ile geliyor.

Ayrıca telefon, 50MP geniş açılı ve 20MP telefoto kameralarla tamamlanan son teknoloji ürünü 50MP ana kameraya sahip.

Pil noktasında ise Magic V2, 66W kablolu şarj desteğine sahip 5.000 mAh pilden gücünü alıyor. Telefonun 7,92 inç OLED ekranı, 120Hz yenileme hızına ve HDR10+ desteğine sahip.

Honor Magic V2 Ne Kadar Olacak?

Honor Magic V2'nin Avrupa'da 1300 euro fiyat etiketiyle satılması beklenirken, ABD versiyonunun 1300 dolar olacağı söyleniyor. Cihazın Türkiye pazarında yer alıp almayacağı şimdilik belirsiz.