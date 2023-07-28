Honor'dan Yeni Bütçe Dostu Telefon: Honor X6a Tanıtıldı!

Honor, Honor X6a giriş seviyesi akıllı telefonunu İngiltere'de sessizce tanıttı. Telefonun önemli özellikleri arasında büyük depolama alanı ve yüksek yenileme hızına sahip ekranı dikkat çekiyor.

Honor X6a Teknik Özellikleri

Honor X6a, su damlası çentikli ekrana sahip 6,56 inç IPS LCD panele sahip. Ekran 720 x 1612 piksel HD+ çözünürlük, 20.15:9 en boy oranı ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.

MediaTek Helio G36 sekiz çekirdekli işlemciden gücünü alan telefon, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleriyle geliyor. Her iki model de 128 GB dâhili depolama alanı sunuyor. Ek depolama için microSD kart yuvasına da sahip.

Arka kamera ünitesi, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP birincil kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir derinlik kamerası ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir makro kamera içeren üçlü bir kamera sisteminden oluşuyor. Telefonun ana kamerası portre modu, hızlandırılmış çekim, süper makro, HDR fotoğraf ve 1080p video kaydını destekliyor.

Ön tarafta ise Honor X6a, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP selfie kamerasına sahip. Ön kamera ayrıca portre modu, hızlandırılmış fotoğrafçılık ve yüz tanıma gibi çeşitli çekim modlarını da destekliyor.

Honor X6a, 22,5W kablolu şarjı destekleyen 5.200 mAh pil ile geliyor.

Honor X6a Fiyatı ve Bulunabilirliği

Honor X6a, İngiltere'de 129 GBP (~165$) fiyatla ve üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.. Yakında diğer Avrupa ülkelerinde de piyasaya sürülmesi beklenirken, Avrupa dışındaki diğer pazarların hangileri olacağı belli değil.