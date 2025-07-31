Metal Çerçeveli Oyuncu Telefonları Yolda! İşlemci Netleşti

Bir zamanlar Huawei'nin alt markası olan, günümüzde ise yoluna bağımsız bir teknoloji devi olarak devam eden Honor, gözünü sadece amiral gemisi segmentine değil, oyun tutkunlarına da dikmiş durumda. Magic 8 serisiyle gündemde olan şirket, şimdi de oyunculara özel yüksek performanslı yeni telefon serisi GT 2 üzerinde çalışıyor. Merakla beklenen cihazlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Honor GT 2 serisinin işlemcisi belli oldu.

Honor GT 2 Serisinin Kalbindeki İşlemci Gün Yüzüne Çıktı

Honor GT 2 serisinin standart ve Pro olmak üzere iki farklı modelle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından SmartPikachu’ya göre Honor, bu seride Qualcomm’un en yeni üst düzey yonga seti Snapdragon 8 Elite 2’yi kullanmayı planlıyor. Buna göre marka, bir hayli iddialı gibi görünüyor.

Tasarım tarafında da iddialı gelen Honor GT 2 serisi, metal çerçeveli bir gövdeyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Serinin kasım ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Daha önceki iddialara göre cihazlarda 1.5K çözünürlük sunan, parlaklığı yüksek bir ekran yer alacak. Bu da güneş ışığında bile rahatça görülebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca Honor’un Phantom Engine teknolojisini bir üst seviyeye taşıyıp bu seride kullanacağı da konuşuluyor. Bu teknoloji sayesinde daha yüksek oyun deneyimi sunulacak. Öte yandan GT 2 serisinin kamera kurulumu ve uzun pil ömrüyle de dikkat çekmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor GT 2 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.