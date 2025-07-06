Honor'un Orta Segmentte Görülmemiş Bataryalı Çok Ucuz Telefonu Sızdırıldı

Honor yeni orta segment bombasını X70 modeliyle patlattı. Batarya kapasitesiyle orta segmentte kartları yeniden dağıtacak olan Honor X70, selefine kıyasla performans sıçraması vadediyor. Önceki model olan Honor X60, uygun fiyatına rağmen hem oyun ihtiyacını, hem de günlük işleri halletmeye fazlasıyla yetecek yüksek performanslı cihazıyla Çin'de büyük ses getirmişti.

Temmuz ayı içinde duyuracağı X70 ile dejavu yaşaması muhtemel. İşte Honor X70 sızdırılan özellikleri ve bilinen detayları.

8300mAh Kapasiteli Devasa Bataryalı Honor X70

Orta segment akıllı telefonlarda görülmemiş bir batarya büyüklüğüne sahip Honor X70, 8300mAh ile şarj sorununu çözüyor. Günde 2-3 kere şarj etmeye gerek kalmadan kullanılabilecek bir telefon. Bu devasa bataryaya 80W hızlı şarj desteği eşlik ediyor ve 512 GB'lik versiyonunda kablosuz şarj desteği de geliyor.

Dev bataryasına rağmen ortalama bir kalınlıkta, ancak kablosuz şarj desteğine sahip versiyonda özel bir şarj bobini bulunduğundan ötürü 7.9mm kalınlığında. Normal model 193g, kablosuz şarjlı model ise 199g ağırlığında.

Honor X70 Teknik Detayları

Selefine kıyasla Honor X70'de 6.79 inçlik bir ekran var ve 1.5K çözünürlük sunuyor. Önceki modele kıyasla büyük bir artış değil, ancak diğer teknik detaylarıyla farkını ortaya koyuyor. Gücünü Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alıyor. Ne tarz bir panel kullanılacağı veya ekran yenileme hızına dair bilgiler henüz duyurulmadı. Aynı şekilde RAM ve kamera özellikleri de belirlenmedi.

Honor, fiyat-performans odaklı stratejisine devam edeceğinden 8 GB RAM ve 120Hz ekran yenileme hızıyla geleceği düşünülüyor. Renk seçenekleri ise klasiklerden: Siyah, beyaz ve turkuaz.

Honor X70 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Şimdilik resmi bir tarih açıklanmadı ancak sızıntıların hız kazanması, lansmanın çok yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor. X60 modeli 128 GB depolama alanı, 8 GB RAM kapasitesine sahip ve Gen 1 işlemcisi kullanıyordu. Performans anlamında büyük bir sıçrama olacağı için, X60'ın ₺46.600 civarındaki fiyatının biraz üstünde bir fiyatla çıkabilir.