Honor GT 2 Pro Geliyor: Bataryasını Duyunca Şaşıracaksınız!
Honor, geçen yıl Aralık’ta GT’yi, Nisan’da ise GT Pro’yu duyurmuştu. Şimdi ise Honor GT 2 Pro’nun bazı özellikleri çok daha net şekilde sızmış durumda.
Honor GT 2 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?
Cihazın 6.83 inç büyüklüğe ve düz bir yapıya sahip olan LTPS OLED ekranı 1.5K çözünürlük sunacak. 8500 mAh kapasiteli bataryası ile dikkat çekecek olan telefonun ana kamerası 50 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.
Metal bir çerçeveye ve ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olması beklenilen Honor GT 2 Pro'ya Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 güç verecek. Bu şu anda bir Android telefonda yer alabilecek en güçlü mobil işlemci olma özelliğini taşıyor.
Honor'un lansman için Aralık ayını planladığı dile getiriliyor. Bu doğruysa yerini alacağı GT Pro modeli sadece 8 ay piyasada kalmış olacak.
GT Pro ile GT 2 Pro'yu karşılaştıracak olursak; daha yeni bir yonga seti, daha büyük bir ekran ve daha geniş bir batarya sunuyor. Bunların tamamı kullanıcıların beğenisini kazanacak yükseltmeler. Ancak bu özelliklerle birlikte fiyatın yükselip yükselmeyeceği henüz belli değil.