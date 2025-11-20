Honor GT 2 Pro Geliyor: Bataryasını Duyunca Şaşıracaksınız!

Honor, geçen yıl Aralık’ta GT’yi, Nisan’da ise GT Pro’yu duyurmuştu. Geçtiğimiz ay her iki modelin yerini alacak GT 2 serisine dair ilk bilgiler ortaya çıktı. Şimdi ise GT 2 Pro’nun bazı özellikleri çok net bir şekilde sızmış durumda.

Honor GT 2 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazın 6.83 inç büyüklüğe ve düz bir yapıya sahip olan LTPS OLED ekranı 1.5K çözünürlük sunacak. 8500 mAh kapasiteli bataryası ile dikkat çekecek olan telefonun ana kamerası 50 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Metal bir çerçeveye ve ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olması beklenilen Honor GT 2 Pro'ya Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 güç verecek. Bu şu anda bir Android telefonda yer alabilecek en güçlü mobil işlemci olma özelliğini taşıyor.