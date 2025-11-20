Honor Uygun fiyatlı Akıllı Saat Tanıttı! 14 Günlük Pil Ömrü Sunuyor

Bütçe dostu akıllı saatler arasına yeni bir model daha katıldı. Honor, Watch X5 isimli yeni bir akıllı saat tanıttı. Bununla beraber akıllı saatin teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı saat AMOLED ekran, sağlık takibi, çok sayıda spor modu ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor.

Honor Watch X5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 1.97 inç

1.97 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 390 x 450 piksel

390 x 450 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz GPS: BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS olmak üzere beş uydu sistemi

BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS olmak üzere beş uydu sistemi Su ve Toz Dayanıklılığı: 5 ATM ve IP68

5 ATM ve IP68 Pil Ömrü: Standart kullanımda 14 güne kadar

Standart kullanımda 14 güne kadar Sağlık Takibi: 7/24 kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen (SpO2) ölçümü ve uyku analizi

7/24 kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen (SpO2) ölçümü ve uyku analizi Spor Modları: 120'den fazla

120'den fazla Bluetooth Araması: Destekliyor.

Destekliyor. NFC: destekliyor.

1,97 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Watch X5, AMOLED ekran üzerinde 390 x 450 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. 1,8 mm ince çerçevelere sahip olan akıllı saatin erkan gövde oranı yüzde 82 seviyesinde. Cihazda ayrıca Always-on Display (Her zaman açık ekran) özelliği de bulunuyor.

Gelişmiş bir barometre ve pusula içeren akıllı saatte beş farklı uydu sistemini (BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS) destekleyen bir GPS mevcut. Bu sayede cihaz aynı anda daha çok uyduya bağlanabiliyor ve bu da konum hesaplamasında hata payını önemli ölçüde düşürüyor. Ayrıca daha hızlı konum bulma dahil birçok avantaj elde ediliyor.

Honor tarafından üretilen akıllı saatin sağlık özellikleri arasında 7/24 kalp atış hızı ve kandaki oksijen (SpO2) takibi ve detaylı uyku analizi yer alıyor. Uygun fiyatlı akıllı saatte ayrıca yapay zekâ destekli kilo verme programı bulunuyor. Bu program, kişiye özel rehberlik ve ilerleme değerlendirmeleri sunuyor.

Akıllı saat standart kullanımda 14 güne kadar, her zaman açık ekran özelliği etkinken 5 güne kadar pil ömrü sunuyor. IP68 sertifikasına sahip olan akıllı saat, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Watch X5'te 120'den fazla spor modu bulunuyor. NFC teknolojisini destekleyen akıllı saatte Bluetooth üzerinden arama yapılabiliyor.

Honor Watch X5 Fiyatı

En iyi akıllı saatler arasında yerini alan Honor Watch X5 için Çin'de 449 yuan (2.684 TL) fiyat etiketi belirlendi. Siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan akıllı saatin diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli değil.