Oyuncuların Yeni Gözdesi, Çünkü Performans Canavarı: Honor GT Görücüye Çıktı

Honor’un oyun odaklı GT serisinin yeni üyesi Honor GT resmen tanıtıldı. Bu cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 çipseti, devasa bir VC soip seti, devasa bir VC soğutma sistemi, 5.300mAh silikon-karbon pil ve 100W hızlı şarj desteği ile geliyor.

Honor GT Teknik Özellikleri

Honor GT, 6,7 inçlik (17 cm) FHD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip. 120Hz yenileme hızı sunan bu ekran, yerel olarak maksimum 4.000 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

Ekranda ayrıca bir parmak izi okuyucu ve 16MP ön kamera da bulunuyor. Honor GT’nin arkasında ise 50MP ana kamera (IMX906 sensör), 12MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 işletim sistemi kullanılıyor.

Donanım kısmına baktığımızda ise güçlü Snapdragon işlemcisinin göz kırptığını görüyoruz. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 16GB RAM ve 1TB‚ kadar depolama alanı seçenekleriyle destekleniyor.

Honor’un 3D soun 3D soğutma sistemi, 5.514 mm2 VC 3D soğutma sistemi, 5.514 mm2 VC soğutucu, grafit elementler ve 9W termal iletken jel ile cihazı serin tutuyor.

Honor GT Satış Fiyatı

Buz Beyazı, Phantom Siyahı ve Aurora Yeşil'i olmak üzere üç renk seçeneğiyle görücüye çıkan bu modelin 12GB RAM ve 256GB depolama alanlı versiyonuna yaklaşık 302 dolar, en yüksek donanımlı 16GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip versiyonuna ise yaklaşık 453 dolar ödeyerek sahip olabiliyorsunuz.

Sevkiyatlar 24 Aralık'ta başlayacak.