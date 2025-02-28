Honor GT Pro Özellikleri Sızdırıldı!

Honor daha önce piyasaya sürdüğü GT'nin devam modeli: Honor GT Pro ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir sızıntılar ile gündemde olan telefonun Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacağını biliyorduk. Yeni raporlar cihazın diğer özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Honor GT Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Honor GT Pro'nun 6.78 inçlik ekranı 1.5K çözünürlük sunarken, ana kamera 50 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. 100W kablolu şarj desteği ile gelmesi beklenen GT Pro'nun batarya kapasitesi 6000 mAh ile 7000 mAh arasında bir seviyede olacak.

Ultrasonik parmak izi sensörüne de sahip olması beklenen telefonun en rekabetçi noktalarından birisi fiyatı olacak. GT Pro'nun Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan en ucuz telefon olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunu gerçekleştirmesi çok zor değil çünkü fiyat konusunda Realme GT 7 Pro'yu geride bırakması yeterli olacak.

Honor GT Pro'nun en geç Haziran ayında resmiyet kazanması bekleniyor. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.