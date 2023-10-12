Honor'dan Üçüncü Katlanabilir Lansman Geldi: Şaşırtan Magic VS2!

Honor, eski Huawei alt markası olarak, Temmuz ayında Magic V2 ve geçen ay Magic V Purse'un piyasaya sürülmesinin ardından Magic VS2'yi dört ay içinde üçüncü kez tanıtarak hızlı bir ürün lansmanına imza attı.

Ayrıca 2022 yılında Çin'de piyasaya sürülen Magic VS bu yılın başlarında uluslararası piyasada yer almaya başladı. Lansmanlar arasında kısa süre olmasından dolayı yeni Magic VS2 önceki cihazlara göre tamamen yenilenmiş bir model değil fakat bununla birlikte dikkat çekici bazı yeniliklere sahip.

Magic VS2 ve Magic V2 Farkları Nelerdir?

Magic VS2, Magic V2'ye kıyasla 2 gram daha hafif bir tasarıma sahip, ancak 10,7 mm'de katlandığında biraz daha kalın. Magic V2'nin inceliği 9,9 ila 10,1 mm arasındaydı. Ayrıca, Magic VS2 önceki nesil Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci yerine Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından destekleniyor.

Telefon önceki modelle aynı şekilde 6,43 inç harici ekran ve 7,92 inç iç katlanır ekranı bulunuyor. Ayrıca 50 megapiksel ana kameraya ve 20 megapiksel lense sahip ve hala 66W'a kadar hızlı şarj edilebilen 5.000mAh bataryaya sahip.

12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip giriş seviyesi sürümü 6.999 Yen'den başlıyor; 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip giriş seviyesi Magic V2 ise 8.999 Yen'den başlıyor. Honor'un internet sitesine göre cihazın 17 Ekim'de satışa sunulması bekleniyor.

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