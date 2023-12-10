Orta Segmentin Yeni Gözdesi: Honor Magic 6 Pro Hızlı Şarj Desteğiyle Gelecek!
Honor Magic 6 Pro: Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve çift selfie kamerasıyla teknoloji tutkunlarını büyüleyen yeni bir akıllı telefon deneyimi. İşte detaylar!
Honor Magic 6 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve geçtiğimiz günlerde serinin Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağını doğruladı. Son gelişmelere göre, Honor Magic 6 Pro modeli 3C sertifikasyon sitesinde listelendi.
Honor Magic 6 Pro 100W Hızlı Şarj ve Snapdragon 8 Gen 3 İle Geliyor!
İşte beklenen özellikler:
- Şarj Desteği: 3C listesine göre BVL-AN16 model numarasıyla listelenen Honor Magic 6 Pro, 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca Honor'un HN-200500C05 şarj cihazını kullanacak.
- Batarya: Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, cihazın ikinci nesil Qinghai Lake bataryayla geleceği belirtiliyor.
- Ekran: Cihaz, 2K'ya yakın çözünürlüğe sahip bir Oasis OLED ekrana sahip olacak.
- Kamera: Cihazın fotoğrafçılık özellikleri arasında değişken diyafram desteğine sahip 1 inç, 50 megapiksel OmniVision OV50k birincil kamera bulunacak.
- İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Magic OS 8.0 işletim sistemini kullanacak.
- İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından desteklenen cihaz, özel bir grafik yongasına ve yerleşik bir güvenlik yongasına sahip olacak.
- Tasarım: Akıllı telefonun arka paneli şık nano seramik camdan üretilmiş olup suya ve toza karşı IP68 derecesine sahip olacak.
MOBİL
Honor 100 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Yapılan tanıtımla beraber güçlü donanıma ve şık görünüme sahip Honor 100 serisinin özellikleri ve fiyatı belli oldu.
Bu özelliklerle birlikte Honor Magic 6 Pro gelişmiş sensörlere sahip çift selfie kamerası, uydu iletişim desteği ve yüksek performanslı özelliklere odaklanarak kullanıcılara çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.
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